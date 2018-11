BASSANO D.G./ROSÀ – Tentata estorsione da 50mila ad un connazionale: 3 rumeni arrestati

I Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa e della Compagnia di Cervia-Milano Marittima hanno dato luogo ad una proficua cooperazione che ha portato all’emissione di tre ordinanze di custodia cautelare in carcere per i rumeni Caldaras Ion Titus di anni 64, Popescu Ioan di anni 43 e Caldaras Ion di anni 26.

L’indagine, a cura del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Rosà, era partita a marzo di quest’anno ed aveva consentito ai Carabinieri di fornire una risposta tempestiva al gravissimo evento del giugno scorso, che si era verificato in prossimità del centro commerciale “Il Grifone” e del vicino supermercato “LIDL”, che aveva visto coinvolti soggetti di nazionalità rumena, più precisamente due parti contrapposte composte da 10 persone e da 2 persone.

LA RISSA A GIUGNO

Il gruppo più consistente aveva fisicamente aggredito l’altro con un paio di speronamenti fra auto piuttosto violenti e con un seguente attacco con armi contundenti e da taglio. I due, subite diverse ferite, erano riusciti comunque a guadagnare la fuga ed a farsi trasportare in ospedale.

LE INDAGINI

Grazie a veloci indagini e conoscenza del territorio i militari della Compagnia di Bassano del Grappa avevano identificato i 2 feriti e rintracciato altre 13 persone compiutamente identificate. Di queste 13, 2 erano state sottoposte a fermo di iniziativa della Polizia Giudiziaria ed 8 erano state denunciate in stato di correità secondo quanto emerso dalle prime indagini; le rimanenti 3 non avevano connessioni con l’episodio.

LA DENUNCIA

Agli inizi di ottobre un connazionale degli arrestati si è presentato presso una Stazione Carabinieri del Ravennate, denunciando di essere sotto richiesta estorsiva: la richiesta, di 50.000 euro, era stata formulata con chiare minacce a mezzo di messaggi video, minacce di incendiare abitazioni e di morte per sé e per i propri congiunti in Romania. E non si trattava del primo caso: già in Romania gli stessi soggetti avevano chiesto due anni fa 20.000 euro per “permettergli” di acquistare una casa, con successiva esplosione di colpi d’arma da fuoco contro l’abitazione che per poco avevano hanno ferito la figlia.

L’ARRESTO

Quanto raccolto dai Carabinieri ha consentito di richiedere all’A.G. di Ravenna urgenti misure custodiali in carcere: queste misure sono state eseguite all’alba dell’8 novembre scorso, con l’arresto dei soggetti. Caldaras Ion Titus e Popescu Ioan erano fra l’altro ancora in detenzione domiciliare per gli eventi di giugno.

L’APPELLO

“Un appello a tutti coloro che dovessero essere stati minacciati o aver subito richieste estorsive ad opera dei soggetti – dicono i militari – presentatevi immediatamente presso la più vicina Stazione dei Carabinieri facendo riferimento a questo evento e denunciate. Possiamo aiutarvi.”