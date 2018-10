BASSANO D.G. – In arrivo la seconda edizione di Bassano Wine Festival

A Bassano del Grappa il prossimo fine settimana è dedicato al vino: da sabato 20 a lunedì 22 ottobre arriva la seconda edizione del Bassano Wine Festival. Oltre 100 cantine con più di 400 vini in degustazione, 50 birre artigianali da varie regioni d’Italia, una selezione di prodotti gastronomici, un ricco programma di degustazioni e approfondimenti animeranno i tre giorni al Bassano Expo di Cassola. L’obiettivo del Bassano Wine Festival è quello di valorizzare le realtà vitivinicole del nostro paese e le eccellenze gastronomiche di qualità, in particolare quelle artigianali e poco conosciute, creando un’occasione d’incontro e di condivisione con il pubblico. I prodotti esposti si potranno degustare ma anche acquistare e per questo saranno a disposizione carrelli e shopper.

Sabato 20 alle ore 18 il winemaker e scrittore Roberto Cipresso presenterà il suo ultimo libro Vino, Il Romanzo Segreto scritto a quattro mani con Alessandro Zaltron. Dopo la presentazione gli autori saranno a disposizione del pubblico per rispondere a domande e firmare le copie del libro. Novità sarà l’apertura il lunedì per agevolare la visita degli operatori di settore con un momento di approfondimento a loro dedicato sul Coravin, l’innovativo sistema di mescita del vino.