Arzignano Valchiampo vs L.R. Vicenza, il derby della storia va al Vicenza

I giallocelesti di Colombo, reduci dalla prima vittoria in campionato contro il Ravenna, sono tornati in campo stasera alle 20.45 al Menti contro i biancorossi di Di Carlo. Per la gente di Arzignano una serata storica, vissuta al fianco dei giocatori in campo, con qualcosa come 4.000 biglietti venduti.

Una partita dal sapore speciale, soprattutto per gli arzignanesi, specialmente per chi ha seguito la cavalcata gialloceleste da dilettanti fino alla Serie C. I giallocelesti di Colombo alla fine hanno ceduto ai “cugini di città” di un solo gol.

ARZIGNANO VALCHIAMPO (4-3-1-2): Tosi; Barzaghi, Bachini, Bonalumi, Tazza; Perretta (39′ st Hoxha), Maldonado, Valagussa (15′ st Balestrero); Ferrara (39′ st Anastasia); Rocco (44′ st Pasqualoni), Cais (15′ st Pattarello). A disposizione: Faccioli, Amatori, Antoniazzi, Bozzato, Russo, Bigolin All. Colombo

L.R. VICENZA (4-3-1-2): Grandi; Bruscagin, Pasini, Cappelletti, Liviero; Zonta (46′ st Zarpellon), Scoppa (21′ st Pontisso), Cinelli; Giacomelli (11′ st Vandeputte); Guerra (46′ st Saraniti), Marotta (11′ st Arma). A disposizione: Albertazzi, Bianchi, Bizzotto, Padella, Emmanuello, Barlocco, RigoniAll. Di Carlo

ARBITRO: Carella di Bari (Della Croce, Buonocore)

RETI: 21′ pt Cinelli (V)