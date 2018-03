ARZIGNANO – Elia, giovane talento del cinema italiano

Scrivere, scrivere, scrivere: la passione di Elia Gonella, 31enne arzignanese, è sempre stata questa. Fin da bambino. Ma la sua passione è diventata un vero e proprio talento riconosciuto ed Elia, senza esagerazione alcuna, è ormai riconosciuto come uno dei giovani sceneggiatori italiani più promettenti e quotati. E’ salito agli onori della cronaca cinematografica ultimamente soprattutto per essere colui che ha scritto la sceneggiatura del film su Palladio: “I Palazzi del potere: Palladio, l’architetto del mondo!”, del quale alcune scene sono state girate anche in territorio vicentino. Ed è proprio questo il bello: che sia stato un giovane ragazzo vicentino a scrivere la sceneggiatura sulla storia del più grande architetto veneto. Laureato in comunicazione, Elia ha studiato sceneggiatura alla Scuola Civica di Cinema di Milano e all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma nel 2012 ed è da qui in poi che gli si sono aperte le porte del mondo del cinema italiano. “Ho esordito come sceneggiatore con la docufiction Michelangelo: il cuore e la pietra, diretta da Giacomo Gatti e interpretata da Giancarlo Giannini e Rutger Hauer, “I-View” sull’alpinista Simone Moro, “Ferrari 312B”, uscito al cinema lo scorso anno” – racconta. Ma non solo, Elia è anche un prolifico scrittore di narrativa: “Ho scritto tre romanzi – racconta – pubblicati da Las Vegas Edizioni (Torino) e racconti editi in riviste come Linus e in antologia. A maggio presenterò al salone del libro di Torino una nuova raccolta di racconti”. Ma scrivere per il cinema resta il suo lavoro principale, con il quale ha anche vinto parecchi concorsi e premi: “Con le mie sceneggiature sono stato finalista a premi come BAFF, Solinas, BBC International Radio Playwright Competition: di quest’ultimo sono stato l’unico italiano classificato tra gli oltre 1000 partecipanti. Ho vinto anche il premio Tonino Guerra, il premio Luciano Vincenzoni e il premio Carlo Bixio, grazie al quale Mediaset ha acquistato i diritti per una serie televisiva scritta insieme a un collega”. Progetti futuri? “Quest’anno, oltre al film su “Palladio” – di cui completeremo le riprese in America il mese prossimo – uscirà “Il fattore umano”, un documentario sul mondo del lavoro, sempre diretto da Giacomo Gatti. Il cortometraggio El Agua, adattato da un mio racconto, è stato finanziato dall’ente argentino INCAA e sarà girato a Buenos Aires”.