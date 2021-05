Al Parco La Favorita arriva l’apiario didattico per la Giornata Mondiale delle Api

Prosegue l’impegno del Comune di Valdagno per la tutela di api e impollinatori, insetti fondamentali per favorire la biodiversità e garantire l’ecosistema.

Dopo la semina dei “prati fioriti”, l’adesione alla campagna CooBEEration con la nomina a “Comune Amico delle Api”, le tante iniziative portate avanti dal progetto “La Biblioteca dei Semi” e dal Museo Civico “Dal Lago”, la prossima iniziativa coinvolgerà il Parco La Favorita.In una zona specifica del Parco sarà infatti installato in questi giorni un piccolo apiario didattico, che fornirà una “casa” alle tanti api che già adesso frequentano liberamente fiori e piante del parco.

In occasione della Giornata Mondiale delle Api, che ricorrerà il prossimo 20 maggio, nella notte di mercoledì le api verranno messe a dimora nella nuova struttura del parco e già giovedì mattina accoglieranno una prima scolaresca proveniente dalla scuola secondaria di primo grado di Novale.

L’apiario offrirà così un’occasione importante per svolgere attività didattiche e di educazione ambientale, in tutta sicurezza, a favore delle scuole valdagnesi.La struttura servirà anche ad aumentare la sensibilizzazione verso i cittadini circa l’importanza della presenza degli impollinatori in città, favorendo la disseminazione dei comportamenti volti a tutelarli.L’installazione dell’apiario sarà possibile grazie alla disponibilità dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Le Guide”, nell’ambito della convenzione in essere con il Comune per la progettazione e realizzazione di attività educative e di progetti di valorizzazione del territorio.La realizzazione della struttura per le attività sarà invece in carico al Comune.L’iniziativa rappresenta un’azione concreta e visibile nell’ambito della campagna CooBEEration, con la quale il Comune si è impegnato a svolgere azioni per favorire la presa di coscienza sul ruolo delle api per la salvaguardia della biodiversità e della sicurezza alimentare, a promuovere e sostenere l’apicoltura, a svolgere iniziative ed eventi e ad ideare percorsi didattico-informativi, coinvolgendo in particolare le scuole di ogni ordine e grado del territorio.



“La sensibilità verso la biodiversità – spiegano gli Assessori all’Istruzione e all’Ambiente, Anna Tessaro e Michele Cocco – sta crescendo sempre più ed intendiamo fare il massimo per divulgare l’importanza dell’impollinazione per l’ecosistema, ma anche per la sicurezza alimentare. Per questo crediamo molto in questa campagna, grazie ai tanti volontari ed appassionati che partecipano alle attività di realtà importanti come la Biblioteca dei Semi e il Museo Civico “Dal Lago”, che sempre più si stanno impegnando in questo campo. La presenza di un apiario didattico in Favorita costituirà, oltre che un elemento naturale in un’area a parco di queste dimensioni, una forma di attrazione e un vero servizio educativo e didattico, in linea con le esperienze più avanzate presenti in tante città, dove l’apicoltura urbana è una realtà ormai consolidata.”