500 commercialisti in Fiera ieri mattina

Si è tenuta ieri mattina l’assemblea di approvazione del bilancio consuntivo 2018 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza, un’occasione in cui il consiglio ha fatto il punto sulle attività svolte e sui temi caldi per i professionisti ed i loro clienti.

Semplificazioni fiscali

I Commercialisti hanno apprezzato il D.D.L. contenente disposizioni per la semplificazione fiscale, anche alla luce degli emendamenti presentati in sede di trattazione in Commissione. Il disegno di legge ha come primi firmatari gli Onorevoli Carla Ruocco e Alberto Gusmeroli, rispettivamente Presidente e Vicepresidente della Commissione Finanze della Camera.

Tra le misure presenti i commercialisti hanno evidenziato l’estensione dell’obbligo di contraddittorio preventivo, l’impegno cumulativo per la trasmissione telematica per le dichiarazioni e comunicazioni, la possibilità di far confluire nella dichiarazione annuale IVA la comunicazione della liquidazione periodica dell’ultimo trimestre dell’anno. Inoltre, tra le norme significative, spiccano quelle che prevedono un alleggerimento delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza in bilancio relativi alle erogazioni pubbliche e la razionalizzazione dei termini di efficacia delle delibere in materia di tributi locali.

“Il testo contiene numerose misure utili per il sistema fiscale italiano – ha osservato Margherita Monti presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza – Si tratta di semplificazioni che non comportano alcun costo e che possono avere effetti positivi per il sistema tributario e per i professionisti.“

Commercialisti: non solo Fisco, anche consulenza del lavoro

Dall’indagine recentemente svolta sulla base degli iscritti è emerso che quasi il 23% dei Commercialisti vicentini si occupano di consulenza del lavoro ed attività correlate.

“Si tratta di un dato in linea con quello nazionale – commenta la presidente Monti – segno che il commercialista è un consulente al fianco delle imprese non solo per gli aspetti fiscali ma anche per quanto riguarda la gestione e pianificazione economica del personale.”

Antiriciclaggio: presentate le nuove regole tecniche nazionali

Le regole tecniche per i commercialisti in materia di antiriciclaggio sono state approvate ad inizio anno dal Consiglio nazionale della categoria e sono contenute nel documento “Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell’art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90”. Il testo è stato redatto su Parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria del MEF del dicembre 2018.

Le regole tecniche sono rivolte agli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e hanno ad oggetto i seguenti obblighi antiriciclaggio: valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni che è disciplinata con riferimento sia alla modalità di adempimento cartacea che a quella informatica.

Il bilancio sociale dell’ODCEC di Vicenza

Come cambia il ruolo del commercialista assieme alla società? Lo scopriamo nel nuovo bilancio sociale dell’ODCEC di Vicenza.

“Il cliente ha sempre più bisogno che il commercialista sia in grado di fornire un servizio professionale informatico-digitale, vincente sarà, poi, l’evoluzione della categoria verso il controllo (anche della legalità normativa) di gestione per le imprese, nonchè la consulenza aziendale e straordinaria – conclude Margherita Monti – nella consapevolezza che anche in futuro rimarrà sempre centrale per il commercialista saper svolgere una puntuale attività di consulenza in ambito tributario. “

Nel 2018 sono raddoppiati gli eventi offerti agli iscritti organizzati direttamente dalle commissioni di studio ed è raddoppiato numero dei partecipanti. Numerose anche le convenzioni siglate con le Università tra cui Venezia e Verona per soddisfare il fabbisogno formativo degli iscritti. Tra le attività sociali del 2018 si ricordano la convenzione con il Centro Antiviolenza (CeAV) di Vicenza: prevede che la professionista metta a disposizione la propria professionalità per offrire alle donne vittime di violenza una consulenza che permetta di attivare una serie di dispositivi difensivi e/o risolutivi rispetto alla difficile situazione in cui queste donne si trovano.

L’ODCEC più vicino agli iscritti tramite la nuova APP

Presentata oggi in assemblea la nuova App dei Commercialisti vicentini. Vicenza è l’unico Ordine del Triveneto che utilizza questo filo diretto con gli iscritti per migliorare le comunicazioni e lo scambio di informazioni con gli iscritti.

—