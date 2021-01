10 ragazzi al party di capodanno nel Vicentino: multe a raffica

Alle 5 di mattina del 1° gennaio 2021 i carabinieri della Compagnia di Vicenza sono intervenuti a Camisano Vicentino in un’abitazione privata dalla quale era stato segnalato dal vicinato provenire musica ad alto volume . Sul posto venivano identificati dieci giovani tra i 17 e i 22 anni di età intenti a festeggiare fin dalla vigilia di capodanno.

Tutti venivano sanzionati ex art. 4 co. 1 D.L. n. 19/2020 per aver violato le disposizioni impartite nel Dpcm del governo che prevede la possibilità di ospitare all’interno della propria abitazione un massimo di due persone non conviventi maggiori di anni 14.

I due minorenni venivano affidati ai genitori fatti giungere sul posto.