Vittorino Andreoli a Noventa per Villeggendo presenta ‘Lettera sull’amore’

Presentazione del libro Lettera sull’amore (a tutte le età)

con l’autore Vittorino Andreoli

Martedì 2 luglio 2024, ore 21.00

Piazza IV Novembre

Che cos’è l’amore? Perché è così importante da diventare un bisogno primario dell’essere umano? A queste domande cercherà di dare risposta il rinomato psichiatra e scrittore Vittorino Andreoli durante quest’imperdibile incontro legato alla rassegna di Villeggendo 2024. Il medico veronese ci presenterà il suo nuovo libro Lettera sull’amore (a tutte le età), un approfondimento competente su uno dei sentimenti che indiscutibilmente condiziona maggiormente la nostra vita. L’amore non solo non ha genere o età, ma è mutevole e porta con sé sfaccettature ed emozioni diverse con il cambiamento delle stagioni della vita, affermandosi come forza straordinaria e imprescindibile della condizione umana.