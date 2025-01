Vicenza verso la nuova biblioteca: terzo incontro a Palazzo Cordellina

Il terzo e ultimo incontro pubblico del ciclo “Fare assieme una nuova biblioteca” si terrà sabato 8 febbraio alle 11 a palazzo Cordellina in contra’ Riale 12, con il titolo “Tutto tranne leggere? La nuova biblioteca come organismo vivente”.

Sarà infatti l’importanza del ruolo che ha una biblioteca per la propria città, non solo in termini di promozione della lettura, ma anche di individuazione di nuovi luoghi formali e informali della cultura, della creatività e della socialità, il focus degli interventi delle due ospiti, previsti dopo i saluti istituzionali di Ilaria Fantin, assessore alla cultura, al turismo e all’attrattività della città del Comune di Vicenza. Le due ospiti saranno Laura Biancato, dirigente scolastica dell’Istituto tecnico economico tecnologico “Luigi Einaudi” di Bassano del Grappa, impegnata nei processi di innovazione nella scuola, e Federica Zanetti, docente all’Università di Bologna in Strategie e strumenti dell’empowerment e della cittadinanza attiva.

Promosso dal Comune di Vicenza e dalla Biblioteca civica Bertoliana, in collaborazione con l’associazione Sintesi Aps e con il patrocinio di Indire (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa), il percorso partecipativo intende coinvolgere attivamente e trasversalmente la cittadinanza in uno dei più grandi e attesi progetti della città di Vicenza, per la trasformazione urbana, sociale e culturale che porterà con sé.

Dopo i primi due incontri dunque – il primo con l’urbanista Elena Granata e la deputata Elena Bonetti sullo sguardo delle donne sulla città, il secondo con Elena Mosa e Lorenza Orlandini, ricercatrici Indire, sui nuovi spazi del sapere e dell’apprendimento -, sarà quest’ultimo appuntamento pubblico a chiudere il percorso avviato a fine ottobre scorso in vista della realizzazione della nuova biblioteca Bertoliana.

Interverranno anche Carla Favero, membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Studi universitari, nonché presidente dell’associazione Amici della Bertoliana, e un rappresentante di Porto Burci, laboratorio di cittadinanza e di azioni culturali e sociali, che unisce diverse associazioni del territorio. Il coinvolgimento dei diversi attori della città ha infatti lo scopo di costruire una visione comune di biblioteca, accogliente e aperta alla cittadinanza.

Ingresso libero.