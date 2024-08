VICENZA – Una pedalata per il reparto di Otorinolaringoiatria

La Fondazione San Bortolo Onlus organizza per sabato 7 settembre la ‘pedalata per il futuro’ in favore del reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale di Vicenza.

Ritrovo ore 8:30, partenza ore 9:15 dal’Ospedale San Bortolo, Vicenza e arrivo a Grisignano di Zocco

Percorso andata e ritorno di 45km con punto ristoro alla Conca di Navigazione a Colzè

