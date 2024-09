Vicenza – Sei espulsioni in una settimana

Nell’ultima settimana, su indicazione del Questore della provincia di Vicenza Dario Sallustio, l’Ufficio Immigrazione, operando in sinergia con l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura ha intensificato le attività di controllo, verifica e monitoraggio della presenza di pregiudicati extracomunitari non in regola con le norme sull’immigrazione.

In particolare, tre stranieri sono stati espulsi ed accompagnati direttamente alla frontiera aerea e quindi imbarcati su voli di linea per il ritorno nei Paesi di origine:

· R.A., 36enne cittadino tunisino, è stato accompagnato all’aeroporto di Milano, dove è stato imbarcato su un volo diretto a Tunisi. L’uomo, protagonista da anni – con diverse false identità – di azioni criminali commesse soprattutto nel vicentino e gravato da numerosi precedenti penali, è stato prelevato dal carcere dove stava scontando l’ultima condanna. Era stato arrestato da una pattuglia della squadra Volanti nell’agosto dello anno scorso per il reato di rapina commessa nel mese di settembre 2019 e per il quale era stato condannato a 2 anni e 3 mesi di reclusione. L’uomo aveva accumulato numerosi precedenti penali e/o di Polizia. Era giunto illegalmente in Italia nel 2009 ed aveva legalizzato la propria posizione sposando una cittadina italiana. Nel 2013 era stato denunciato per atti persecutori proprio nei confronti della coniuge da cui era legalmente divorziato. Anche in questo caso era stato condannato.

In precedenza era stato denunciato perspaccio di sostanze stupefacenti e per vari furti commessi a Vicenza.

· M.M., 24enne cittadino marocchino, è stato scortato all’Aeroporto di Bologna ed imbarcato sul volo aereo diretto a Casablanca dagli uomini dell’Ufficio Immigrazione che hanno dato esecuzione al provvedimento di espulsione. Era giunto illegalmente in Italia nel settembre 2022 ed aveva presentato istanza di riconoscimento della protezione internazionale. A seguito del diniego da parte della commissione per i rifugiati, nella giornata di lunedì gli è stato notificato il provvedimento ed immediatamente accompagnato in frontiera.

· S.P., 28enne cittadino indiano, è stato accompagnato, da personale della Questura di Vicenza, alla frontiera aerea di Milano-Malpensa dove è stato imbarcato su un volo diretto in India. Il soggetto, titolare di un regolare permesso di soggiorno, era solito delinquere nell’ambito dello spaccio di stupefacenti e per tale motivo era stato denunciato più volte all’Autorità Giudiziaria. Per i reati commessi, il Questore di Vicenza ha disposto la revoca del titolo di soggiorno ed emesso il provvedimento di allontanamento immediato dal Territorio Nazionale.

Sempre nell’ultima settima, il Questore ha espulso altri due stranieri, originari del Marocco, con Ordine di abbandonare il territorio nazionale entro 7 giorni. In caso non dovessero ottemperare saranno denunciati e scortati presso i Centri per Rimpatrio.

Infine, un altro straniero, originario dell’Algeria, di 28 anni, è stato espulso con accompagnamento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza. L’uomo era stato più volte denunciato a Vicenza per spaccio di sostanze stupefacenti, per vari reati contro il patrimonio e resistenza a Pubblico Ufficiale.