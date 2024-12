Vicenza – Riconosciute cinque nuove botteghe e quattro attività storiche

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il sindaco Giacomo Possamai e l’assessora allo sviluppo economico e al territorio Cristina Balbi hanno conferito oggi in sala degli Stucchi cinque riconoscimenti di bottega storica e quattro di attività storica.

Le nuove botteghe storiche sono il salone di Umberto Frigo, in via Vaccari 92, Aldighieri Gioielli, in corso Fogazzaro 212, Cartoleria Marangoni, in contra’ Do Rode 39, e Freccia Bar, in Borgo Bertga 2/4, e l’autofficina Dal Belin, in strada Marosticana 194.

Il riconoscimento di attività storica è stato conferito a Vip di Laura Pellattiero, in viale Milano 34, Ottica Martano, in via Trieste 252/c, Libreria San Paolo, in via Cesare Battisti 7, e Marco Abbigliamento, in via Battaglione Framarin 62.

Con i nuovi conferimenti diventano 44 le botteghe storiche e 42 le attività storiche.

Erano presenti in occasione della cerimonia anche Nicola Piccolo, presidente di Confcommercio Vicenza, Giuliana Pavan, presidente dell’associazione botteghe storiche, ed Emiliano Vettore, presidente di Confartigianato Vicenza.

«Le botteghe e attività storiche sono dei veri e propri presidi di socialità e di vita in centro storico e nei quartieri – ha dichiarato il sindaco Giacomo Possamai -. Il ruolo del commercio di vicinato è fondamentale nella nostra città ed è per questo che realtà come queste vanno riconosciute e premiate».

«Nel corso delle visite nelle nuove botteghe e attività storiche ho notato con emozione che hanno tutte dei tratti comuni – ha sottolineato l’assessora Cristina Balbi -: ci raccontano la passione di chi ha fatto nascere un esercizio dal nulla o di chi sta portando avanti con riconoscenza il lavoro di altri; ci raccontano l’intraprendenza di chi ha saputo fare delle proprie passioni un mestiere e i legami familiari che hanno saputo sostenere ed agevolare il cambiamento dei tempi e l’avvicendarsi delle generazioni; ci raccontano di negozi che sono punti di riferimento per qualità ed affidabilità, di botteghe in cui i clienti cercano un servizio prezioso ed un rapporto umano, altrove introvabile. A loro va il nostro grazie e il riconoscimento di questa targa».

Botteghe storiche

Il salone di Umberto Frigo, in via Vaccari 92, è aperto nel quartiere dei Ferrovieri dal 1978. La carriera da barbiere di Umberto Frigo inizia però molto prima: a 13 anni come garzone, per proseguire poi durante il servizio militare con la gestione dell’attività da barbiere all’interno della caserma di Udine dove era di stanza. A Vicenza ha poi gestito un negozio in via La Marmora per 14 anni, per poi trovare casa ai Ferrovieri per 46 anni. Ancora oggi Umberto Frigo è un punto di riferimento per i residenti e per i clienti affezionati.

Aldighieri Gioielli di Paolo Aldighieri, in corso Fogazzaro 212, non è solo un negozio di gioielli, ma il luogo dove crescono e prendono vita le passioni del titolare e della figlia Eva. Fin da piccolo Paolo Aldighieri ha coltivato l’amore per le pietre preziose, che ha ricercato in tutto il mondo. Da qui all’apertura di un negozio orafo nel 1986, dove realizzare pezzi unici, il passo è stato breve. Paolo ha proseguito nella strada della ricerca della bellezza realizzando, a partire dalle sue pietre, delle sculture che ha esposto in tutto il mondo, dal museo Pompidou di Parigi allo Sculpt di Miami fino alla Biennale di Venezia. Passioni trasmesse anche alla figlia Eva. Ora in via di realizzazione c’è l’apertura di un’area espositiva nel piano superiore del negozio.

La Cartoleria Marangoni fa parte della storia del centro storico di Vicenza. Nato nel 1957 e situato in contra’ Do Rode 39, il negozio è stato di proprietà e gestione della famiglia Marangoni fino al 2020, quando il testimone è passato all’allora collaboratrice Elisa Salvetti. La Cartoleria Marangoni è partita prima con la vendita di prodotti tecnici, conservati negli storici bancone e libreria a cassetti presenti ancora oggi, per specializzarsi poi in strumenti da scrittura, dalle piume alle penne stilografiche. Elisa Salvetti porta avanti l’attività onorando la storia della famiglia Marangoni, grazie ad una cura particolare dei prodotti venduti e del rapporto con i clienti.

Dal 1892 il Freccia Bar è un punto di riferimento per la zona di Borgo Berga. Dalla sua posizione strategica, a fianco delle scalette che portano a Monte Berico, ha registrato tutti i cambiamenti storici di questo angolo di Vicenza: dal passaggio del tram all’arrivo della Ferrovia. Titolari, oggi come allora, sono i rappresentanti della famiglia Danuso-Givani. Generazioni e generazi6oni si sono susseguite nel tempo per la gestione del bar, certificato ufficialmente nel 1982, e della tabaccheria, di proprietà della famiglia fino al 1983 e poi riacquisita nel 2021. Oggi a tenere il timone è Alessandro Danuso con la madre Maria Teresa Givani.

L’autofficina, elettrauto e gommista Dal Belin è un’attività di famiglia gestita da ben tre generazioni: il fondatore Giuseppe, la figlia Stefania e il nipote Luca. Giuseppe Dal Belin ha iniziato come apprendista a 14 anni per aprire poi la sua prima autofficina nel 1964 a Saviabona. Nel 1970 si è trasferito in strada Marosticana 194, dove è tuttora presente. L’autofficina si occupa di meccanica, elettronica, auto elettriche e anche del restauro di vetture storiche e di fuoristrada. Le nuove generazioni portano avanti l’attività con passione e innovazione. Luca Dall’Ava, nipote di Giuseppe, non si occupa infatti solo delle lavorazioni ma anche del restauro di auto storiche, con le quali partecipa a gare del settore di calibro internazionale.

Attività storiche

Vip di Laura Pellattiero vende frutta e verdura in viale Milano 34 da 40 anni. Tutto è partito da Laura Pellattiero, che ha deciso di acquistare e gestire l’esercizio commerciale, già aperto da una ventina di anni, dove lavorava. Cinque anni dopo si è aggiunto il marito Marco e insieme hanno portato avanti il loro negozio di vicinato, diventato nel tempo un punto di riferimento per una clientela affezionata. Non sono solo i residenti in città infatti a recarsi nell’attività di Laura e il marito per acquistare frutta e verdura locali e di qualità, ma anche persone che arrivano dalla Provincia.

L’Ottica Martano nasce nel 1974. La scelta di Flavio Martano e della moglie Antonia è stata quella di aprire in via Trieste 252/c per dare un segnale preciso: “la periferia è importante tanto quanto il centro”, come sottolinea Flavio. Negli anni lo staff dell’Ottica Martano si è ampliato con la figlia Chiara, oggi titolare dell’attività, e gli zii Attilio ed Isabella. Ai clienti che entrano nel negozio della famiglia Martano vengono offerti prodotti ricercati e di qualità e soprattutto il calore di un ambiente familiare.

La Libreria San Paolo festeggerà nel 2025 gli ottanta anni di presenza a Vicenza. Un anniversario importante per la libreria inaugurata nel 1945 in piazza Biade dall’istituzione religiosa San Paolo, che l’ha gestita per molti anni. La Libreria si è spostata poi in corso Palladio, al civico 120 e al 132, e quindi in via Cesare Battisti 7. A gestirla da allora ad oggi sono state quattro generazioni di librai. Attualmente il titolare è Lucio Rossetto. Inizialmente specializzata in volumi di carattere religioso, adesso la libreria vende libri di ogni genere, mantenendo viva la valorizzazione di pubblicazioni di carattere spirituale e di approfondimento biblico.

Marco Abbigliamento è un punto di riferimento per il quartiere di Santa Bertilla da 70 anni. Ad iniziare l’attività, situata in via Battaglione Framarin 68, è stato Alessandro Gualtiero. Al suo fianco, fin da bambino, c’è il figlio Marco. Alessandro e Marco hanno una clientela affezionata che si reca in negozio per acquistare capi di abbigliamento e altri prodotti di merceria vari e adatti a tutte le età, “dai 0 ai 99 anni”, come ama sottolineare Alessandro Gualtiero. Oltre all’attenta assistenza al cliente, c’è anche la possibilità di usufruire di un servizio di sartoria per le finiture dei capi acquistati in negozio.

Caratteristiche botteghe e attività storiche

Il Comune di Vicenza riconosce come bottega storica, su specifica domanda del titolare dell’esercizio e sentito il parere dell’apposita commissione, gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi e le imprese artigiane in cui è stata svolta la stessa attività con la medesima merceologia, per più di 35 anni se si tratta di attività artigianale, e per più di 40 anni se si tratta di esercizi commerciali e pubblici esercizi; se le attività si sono svolte nello stesso locale con superficie aperta al pubblico non superiore a 250 metri quadrati; se i locali presentano elementi di particolare pregio architettonico o arredi di particolare interesse culturale o storico.

Sono considerate attività commerciali storiche gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi e le imprese artigiane svolte con continuità per oltre 40 anni anche in locali diversi.

Lo stato di bottega storica costituisce un vincolo di mantenimento delle caratteristiche morfologiche delle vetrine e delle insegne, degli elementi di arredo esterno ed interno.

Nelle botteghe storiche sono possibili interventi di restauro conservativo o di rinnovo parziale o totale dell’esercizio solo se conforme allo stile e alle caratteristiche architettoniche del progetto originario, da realizzare in base ad un progetto approvato dal Comune.

Per le botteghe storiche e le attività storiche è prevista quale agevolazione fiscale la riduzione dell’imposta comunale sulla pubblicità nella misura dell’80%.