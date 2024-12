Vicenza – Nuova struttura coperta al campo di atletica del Perraro: approvato il progetto, lavori nel 2025

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La giunta ha approvato oggi il progetto esecutivo per il potenziamento dell’offerta sportiva al campo di atletica Perraro che prevede la costruzione di una nuova struttura coperta che comprenderà una pista a quattro corsie, con la fossa per il salto in lungo, un campo da badminton, tre tavoli da tennis tavolo, servizi igienici e magazzino.

L’intervento è finanziato dal fondo europeo NextGeneratioEU nell’ambito del Pnrr (Missione 5, Componente 2, Investimento 3.1 Inclusione e coesione. Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore – Sport e inclusione sociale – CUP B32H22003760006) per l’importo di 1 milione 400 mila euro, mentre ulteriori 400 mila euro sono stati finanziati dal Comune attraverso un muto.

E’ stato necessario integrare la somma finanziata da Pnrr a seguito del forte incremento dei prezzi e per consentire una migliore aderenza alle esigenze tecnico sportive della società Atletica Vicentina gestore della struttura.

Il progetto è stato illustrato in sala Stucchi dagli assessori allo sport Leone Zilio e ai lavori pubblici Cristiano Spiller.

«Il nuovo edificio sorgerà tra la pista di atletica e via Goldoni; la struttura avrà il riscaldamento a pavimento, per poter permettere gli allenamenti anche nel periodo invernale – ha commentato l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller -Le strutture laterali saranno rimovibili per permettere l’utilizzo anche durante i mesi più caldi. Il progetto ha subito delle modifiche per poter adattarsi alle esigenze che gli utilizzatori hanno sottoposto all’attuale amministrazione. Il Comune copartecipa a questo progetto con un investimento di 400 mila euro; uno sforzo importante visto che, nel complesso, tutti i progetti PNRR hanno richiesto fino ad ora una copartecipazione dell’amministrazione comunale per circa 4 milioni di euro.».

«L’ultimo dei progetti Pnrr in ambito sportivo a prendere il via è proprio quello per il campo Perraro – è intervenuto l’assessore allo sport Leone Zilio -. La nuova struttura ampia 1140 metri quadrati ha una forma particolare: sul fronte nord si adatta alla curva della pista di atletica mentre è lineare a sud est e ovest. Oltre alle quattro corsie della pista, con la fossa per il salto in lungo, comprenderà un campo da badminton e tre tavoli da tennis tavolo, un locale infermeria e magazzino. La struttura interna al campo sarà realizzata in modo da consentire l’apertura durante i mesi estivi».

I lavori prenderanno il via nel corso del 2025 e dureranno 6 mesi circa.