Vicenza – Nel weekend di Halloween torna il mercato ‘Bell’Italia’ in piazza dei Signori

Da giovedì 31 ottobre “Bell’Italia” torna a Vicenza, in piazza dei Signori: un viaggio che inizia alla scoperta dei sapori dei prodotti tipici provenienti da tutte le regioni d’Italia. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Vicenza, organizzata da Confesercenti del Veneto Centrale, sotto la regia tecnica della società Explicom.

Gli stand rimarranno aperti giovedì 31 ottobre dalle 18.30 alle 22 e da venerdì 1 a domenica 3 novembre dalle 9 alle 20.

L’iniziativa è stata presentata oggi dall’assessore allo sviluppo economico e al territorio Cristina Balbi, da Flavio Convento, presidente di Confesercenti Vicenza, da Alessandra Trivellato, direttrice di Confesercenti Veneto Centrale e da Davide Berton della società Explicom.

«Nel primo fine settimana di novembre, dedicato alle festività di Ognissanti la piazza principale del centro sarà ricca di proposte culinarie in un viaggio tra le regioni d’Italia. Come da tradizione Confcommercio propone questo evento che è apprezzato dai visitatori e che quest’anno il 31 ottobre proporrà il “Silent Party”, l’evento musicale che non recherà disturbo perché i partecipanti ascolteranno la musica indossando le cuffie» – ha dichiarato l’assessore allo sviluppo economico e al territorio Cristina Balbi.

«Bell’Italia è una manifestazione che offre l’occasione per attrarre visitatori – ha detto il presidente Confesercenti di Vicenza, Flavio Convento -. Siamo felici di accogliere, nella suggestiva Vicenza, tante persone che potranno gustare ottimi prodotti. Gusto, tradizione, questi sono degli aspetti importanti che Bell’Italia vuole far conoscere, in questa manifestazione vogliamo portare il sapore di Italia a tutti i Vicentini e ai turisti che visiteranno la città».

“Bell’Italia” è l’evento che da molti anni porta nei centri storici delle città i prodotti tipici e le produzioni eno-gastronomiche più ricercate d’Italia. Le piazze più famose si colorano con espositori che rappresentano il sapore di tutte le regioni italiane. Prodotti Dop, Docg, Doc, ma anche particolarità sconosciute al grande pubblico che risvegliano, in questo modo, gusti dimenticati.

La manifestazione, dopo l’ottimo risultato delle passate edizioni, ha l’obiettivo di promuovere la cultura enogastronomica italiana trasformando Vicenza in un unico, grande salone del gusto. Attraverso degustazioni il pubblico diviene il protagonista di questo viaggio alla scoperta della straordinaria ricchezza che conserva la produzione agro alimentare italiana e non solo.

Per questa edizione saranno 15 gli espositori che parteciperanno alla manifestazione, provenienti da diverse Regioni italiane. Negli stand si potranno trovare i prodotti tipici: dal pecorino sardo, dai cannoli siciliani allo speak trentino. La manifestazione, infatti, è una vera e propria mostra mercato di prodotti tipici regionali dedicata a tutti i golosi e agli amanti del prodotto tipico di qualità. I protagonisti dell’evento sono gli stessi espositori che trasformeranno il centro di Vicenza in un “Gustoso percorso” attraverso il quale scoprire il meglio delle produzioni alimentari tipiche regionali.

Quest’anno per la prima volta abbinato a Bell’Italia, giovedì 31 ottobre dalle 21, è in programma il “Silent Party” in piazza dei Signori di fronte alla Basilica Palladiana, una festa musicale silenziosa scegliendo fra i tre dj set proposti nei tre canali. In apertura verranno consegnate le cuffie, su cui si potrà ascoltare la musica. L’evento è a pagamento (10 euro con prenotazione inviando un whatsapp al numero 3519349557 e 13 euro senza prenotazione e dopo le 22). Informazioni: https://www.instagram.com/silentpartyitalia/