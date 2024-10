Vicenza – Inizia la Settimana Pigafettiana: tutti gli appuntamenti

Settimana Pigafettiana, dal 17 al 24 ottobre la città celebra il grande navigatore, geografo e scrittore vicentino

Con incontri, approfondimenti scientifici, visite e un premio dedicato alle imprese vicentine che si sono distinte per la capacità di internazionalizzazione Vicenza dedica un’intera settimana, dal 17 al 24 ottobre, alla figura di Antonio Pigafetta, il grande navigatore, geografo e scrittore vicentino che accompagnò Magellano nel primo giro attorno al mondo. L’iniziativa, presentata questa mattina a Palazzo Trissino, è promossa dal Comune di Vicenza in collaborazione con il Comitato nazionale Pigafetta, l’Accademia Olimpica, le Gallerie d’Italia – Vicenza, la Camera di Commercio di Vicenza, i Musei civici di Vicenza, l’Associazione culturale Pigafetta 500, la Biblioteca civica Bertoliana, l’Associazione Illustri, la Biblioteca internazionale La Vigna e l’Associazione Vicentini nel Mondo.

La Settimana Pigafettiana trova in queste date una motivazione storica forte: è il 21 ottobre 1520 quando Magellano imbocca per la prima volta lo stretto (nominato poi Stretto di Magellano) che collega l’Atlantico al Pacifico, un passaggio difficile e cruciale per la spedizione e fondamentale per la storia delle esplorazioni geografiche. «Dopo averlo ricordato nelle celebrazioni per i 500 anni dal viaggio attorno al mondo – dichiara il sindaco Giacomo Possamai – abbiamo deciso di dedicare ad Antonio Pigafetta un’intera settimana di eventi, con l’intento di farla diventare un appuntamento annuale. Sarà l’occasione per sviscerare, insieme alle istituzioni culturali ed economiche che hanno contribuito a riscoprirne i meriti, nuovi aspetti dell’incredibile impresa scientifica, economica e letteraria del nostro concittadino. Con il Premio Pigafetta 2024, inoltre, valorizzeremo gli eredi del suo principale tratto identitario, ovvero le aziende vicentine che si sono particolarmente distinte nella capacità di internazionalizzazione. Un’avventura che abbiamo voluto far conoscere anche ai più giovani, attraverso la realizzazione di un libro illustrato e la proposta di una visita guidata tra i manoscritti della Biblioteca Bertoliana».

Il programma La Settimana Pigafettiana si apre il 17 e 18 ottobre con il convegno di studi “«avendo avuto notizia… delle grandi e stupende cose del mare Oceano… deliberai di andarle a vedere». Antonio Pigafetta vicentino e la prima circumnavigazione del globo”, un’iniziativa promossa dal Comitato nazionale Antonio Pigafetta a conclusione del percorso triennale di approfondimento intorno alla figura del cavaliere, esploratore e cronista vicentino e alla sua Relazione di viaggio.

L’evento riunisce numerosi studiosi, molti dei quali hanno già partecipato alle attività del triennio, che qui proporranno ulteriori e interessanti contributi in materia. La manifestazione si svolge a Vicenza in tre sessioni nel pomeriggio del 17 ottobre e nella giornata del 18, fra Odeo del Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati e Gallerie d’Italia – Vicenza. Giovedì 17 ottobre, a partire dalle 15 nell’Odeo dell’Olimpico, dopo i saluti istituzionali si succederanno le relazioni di Carlos Martinez Shaw (La spedizione di Magellano e la sua dimensione europea), Nicola Bottiglieri (Il viaggio di Colombo e il viaggio di Pigafetta), Francesco Mezzalira (La flora e la fauna nella relazione di Pigafetta), Rafael Sagredo (De la historia local a la historia global. El viaje de Magallanes representado por J.T. Medina, 1888-1920) e Stefano Predieri (Le spezie di Pigafetta: esperienza sensoriale).

Venerdì 18 ottobre, dalle 9 a Palazzo Chiericati, appuntamento con Patrizia Spinato (Quel che Pigafetta non disse: Maluco, di Napoléon Baccino de Léon), Andrea Zannini (Il detto e il non detto. Pigafetta e la spedizione di Magellano), Gianguido Manzelli (Antonio Pigafetta primo testimone europeo della lingua cebuano – sebwano, sinugboanon – delle Filippine), Angelo Cattaneo (Magellano per tutti? Il globo circumnavigabile e la sua ricezione in Giappone e in Cina) e Andrea Savio (I Pigafetta e Vicenza tra ‘400 e ‘500).

Nel pomeriggio, a partire dalle 15, il convegno si sposterà a Palazzo Leoni Montanari, sede delle Gallerie d’Italia – Vicenza per una tavola rotonda con la partecipazione di Edoardo Demo, Andrea Canova, Massimo Celegato, Luca Molà e Marcello Verga, presidente del Comitato nazionale, con il coordinamento di Giovanni Luigi Fontana, presidente dell’Accademia Olimpica; a seguire, proiezione del documentario “Terre Magellaniche” di Alberto Maria De Agostini (1933) e conclusione dei lavori, con intervento della direttrice del Museo Nazionale della Montagna di Torino, Daniela Berta.

Il convegno è promosso dal Comitato nazionale Antonio Pigafetta con la collaborazione di Comune di Vicenza, Musei Civici e Gallerie d’Italia – Vicenza, con la collaborazione scientifica e organizzativa dell’Accademia Olimpica di Vicenza. Il 19 ottobre sarà il giorno della cerimonia di consegna del Premio Pigafetta per l’internazionalizzazione 2024 al Teatro Olimpico (ore 18 – ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, previa prenotazione per massimo 2 accrediti alla email premiopigafetta@vi.camcom.it).

Istituito dalla Camera di Commercio di Vicenza per celebrare la capacità di internazionalizzazione delle imprese vicentine, il Premio Pigafetta 2024 sarà consegnato in collaborazione con il Comune di Vicenza e con l’Ente Vicentini nel Mondo, con l’obiettivo di valorizzare quella che è da sempre una caratteristica peculiare del sistema produttivo di Vicenza, terza provincia d’Italia per esportazioni in valore assoluto, seconda solo a Milano e Torino.

Il Premio “Pigafetta Impresa” sarà assegnato a sei aziende vicentine che si sono distinte nel campo dell’internazionalizzazione d’impresa e ad una azienda creata e gestita da un emigrato vicentino in uno dei Paesi visitati da Antonio Pigafetta nel suo viaggio intorno al mondo.

Sarà inoltre consegnato il Premio “Pigafetta Viaggiatore” ad un Vicentino che con la sua attività ha promosso e fatto conoscere Vicenza nel mondo emulando lo spirito determinato e creativo del navigatore Pigafetta. La Settimana Pigafettiana prosegue con la presentazione di tre libri. Il 20 ottobre alle 16.30 a Palazzo Chiericati è in programma l’incontro con lo scrittore Vittorio Russo, autore del volume “Pigafetta e Magellano – Un viaggio alla fine del mondo”, con introduzione di Franco Cardini. Nel volume Russo racconta con memoria di navigatore e linguaggio di cantastorie il primo viaggio intorno al mondo, portato a termine nel 1522 dal cartografo, uomo d’arme e navigatore Antonio Pigafetta. Cinquecento anni dopo, mosso dallo stesso desiderio di conoscenza del navigatore vicentino, l’autore ripercorre di persona le tappe della prima circumnavigazione del globo, guidata da Magellano e conclusa da Pigafetta che la descrisse mirabilmente nella sua Relazione del primo viaggio intorno al mondo. Da capitano di lungo corso, l’autore analizza le inimmaginabili traversie che quel primo periplo del Pianeta comportò e la incredibile frenesia di conoscenza che fa di Pigafetta una delle figure più straordinarie della storia del mare e del Rinascimento. La presentazione è curata dall’associazione Pigafetta 500 e dai Musei civici di Vicenza Il 21 ottobre alle 17.30 a Palazzo Cordellina si terrà la presentazione del libro “Pigafetta, due fratelli e un topolino”. Il libro è illustrato da Antonio Bonanno, vincitore della call for artist promossa in occasione della mostra “Pigafetta e il primo viaggio attorno al mondo. Non si farà mai più tal viaggio” (Gallerie d’Italia di Vicenza, 6 settembre 2022-8 gennaio 2023), e contiene il testo prodotto dalla classe 5° della scuola primaria “Rodari” di Vicenza, con l’introduzione scritta dalla classe 1° E della scuola SFP Patronato Leone XIII (anno scolastico 22-23). L’iniziativa è a cura di Biblioteca civica Bertoliana, Associazione Illustri e Gallerie d’Italia-Vicenza. Il 22 ottobre sarà la volta della presentazione del volume “Antonio Pigafetta. Relazione del primo viaggio attorno al mondo – Relación del primer viaje alrededor del mundo” (edición bilingüe) alle Gallerie d’Italia – Vicenza (ore 17.30). All’incontro interverranno Andrea Canova, curatore della pubblicazione e professore di Letteratura italiana all’Università Cattolica (Milano), David Salomoni, professore di Storia dell’Educazione dell’Università per Stranieri di Siena, María Enriqueta Pérez Vázquez, professoressa di Lingua e Traduzione spagnola dell’Università di Pisa, Sol Aguilar, traduttrice, moderati da Nicoletta Martelletto, caporedattore Il Giornale di Vicenza. Letture e interventi musicali a cura delle studentesse e degli studenti del Liceo Pigafetta. Il rapporto tra la storica narrazione di Antonio Pigafetta sul primo viaggio intorno al mondo e le evoluzioni nelle relazioni internazionali della Biblioteca “La Vigna” sarà invece il tema della conferenza “Dalla Relazione di Pigafetta alle relazioni internazionali della Biblioteca “La Vigna”. Un viaggio tra arte, legno e canapa con le opere celebrative dell’artista vicentina Margherita Michelazzo e l’intervento di esperti”, proposta il 23 ottobre alle 17,30 (nella sede della Biblioteca Internazionale “La Vigna”).

L’incontro offrirà inoltre l’occasione per considerare i progressi nelle filiere di due materiali che hanno caratterizzato l’impresa di Magellano, ossia il legno e la canapa.

Partendo dalla Relazione del Pigafetta, che documenta i luoghi, i popoli e la natura delle terre esplorate dalle cinque navi di Magellano, la conferenza esplorerà i progetti dell’artista Margherita Michelazzo sostenuti dalla Biblioteca negli ultimi anni e patrocinati dalla Regione del Veneto, dal Comune di Vicenza e dall’Associazione Pigafetta 500, evidenziando come questi abbiano consentito di accrescere la visibilità dell’Ente e di stimolare nuove connessioni internazionali.

Introdotti da Raffaele Cavalli, vicepresidente Biblioteca Internazionale “La Vigna”, interverranno Margherita Michelazzo, Università di Parma, Stefano Corà, vicepresidente e amministratore delegato della Corà Domenico & Figli Spa e Console Onorario della Repubblica Gabonese per il Veneto e la Lombardia, Gianpaolo Grassi, esperto di canapicoltura, Canvasalus Research. Al termine l’artista vicentina Margherita Michelazzo presenterà la sua nuova opera intitolata “La camixa del Patagone”, realizzata in canapa antica di Vicenza e omaggio a Pigafetta, alla sua Relazione e al primo vocabolario della lingua patagonica. La Settimana Pigafettiana si chiuderà il 24 ottobre con una visita guidata per famiglie e bambini con spettacolo tra i documenti della Sala Manoscritti di Palazzo San Giacomo. L’iniziativa”Il giro del mondo in 80 carte”, a cura della Biblioteca civica Bertoliana in collaborazione con “Astra: indagini digitali ”, un progetto Ardea didattica museale, prenderà le mosse dalle imprese del vicentino Antonio Pigafetta per raccontare di nuove terre e antiche tecniche di navigazione. Durante la visita i più piccoli potranno riconoscere le spezie, indovinare dalle parole di Pigafetta, quali furono gli animali incontrati nel nuovo continente e tentare di ricostruire una volvella mobile su modello degli antichi “libri animati” di Pietro Apiano. La partecipazione è libera previa prenotazione da richiedere via email a settoreantico.bertoliana@comune.vicenza.it o telefonando al numero 0444 578215 Per informazioni

https://eventi.comune.vicenza.it/Eventi/Settimana-Pigafettiana