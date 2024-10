Vicenza – In fondazione di Storia si celebra Guardini

Martedì 1° ottobre alle 18, nel 56° anniversario della morte, le “Lettere teologiche ad un amico”.

Nell’anniversario della morte di Romano Guardini (1885-1968), martedì 1° ottobre, alle 18, la Fondazione di Storia di Vicenza, in collaborazione con l’Istituto superiore di scienze religiose di Vicenza (Issr), il Centro studi “Romano Guardini” di Isola Vicentina, e con il patrocinio della Facoltà teologica del Triveneto, organizza presso la propria sede in Contrà San Francesco 41, il commento del volume “Romano Guardini: lettere teologiche ad un amico”.

Ad accogliere gli ospiti sarà Filiberto Agostini componente del Comitato scientifico della Fondazione. L’introduzione al tema sarà a cura di Giuliana Fabris, coordinatrice del Centro studi “Guardini”, mentre gli interventi saranno del teologo Giulio Osto, vicedirettore dell’Issr di Padova e del filosofo Leopoldo Sandonà, direttore dell’Issr “Onisto” di Vicenza.

Giovedì 3 ottobre, alle 20.30, il volume verrà presentato a Isola Vicentina nella Sala “Don Franco”.

Il libro, pubblicato postumo, contiene una decina di lettere indirizzate negli ultimi anni di vita di Guardini (1963-1967), all’amico parroco Josef Weiger, testimonianza di un’amicizia fondata su una consonanza spirituale, protrattasi per sessant’anni. Un compendio di tutto il suo impegno, che egli stesso considerò un testamento, in cui consegna come eredità tutto il senso della sua grande fatica: vedere il mondo nella sua giusta collocazione, cioè davanti a Dio.