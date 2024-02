VICENZA IL GIORNO DOPO – IL SINDACO POSSAMAI: “C’È ANCORA MOLTO DA FARE”

Intervista al sindaco Possamai il giorno dopo le piene. La città fa il bilancio dei danni e si riprende. Viaggio in zona Stadio Menti. Di Elisa Santucci

Nel frattempo una nota del Comune che indica le modalità per segnalare le richieste per eventuali ristori:

La task force messa in piedi da Palazzo Trissino sta andando a rilevare le criticità incontrate nel territorio e segnalate dai cittadini nelle quattro zone in cui il Coc ha suddiviso le aree colpite dagli allagamenti per meglio intervenire in aiuto alla popolazione. Si tratta delle zone Stadio, viale Fusinato, sant’Agostino e area industriale, via Fermi e viale del Sole.

Nel corso delle verifiche i tecnici hanno individuato anche alcune famiglie che non avevano ancora segnalato problematiche.

L’invito del Coc a tutti coloro che hanno subito allagamenti è pertanto di chiamare al più presto lo 0444545311 non solo per ottenere un aiuto dalle squadre di protezione civile ancora operative nel territorio, ma anche per tracciare l’avvio dell’iter per l’eventuale possibilità di ristoro.