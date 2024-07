VICENZA – Giovedì nel giardino dell’Astra Francesco Wolf in ‘Tersite’

Giovedì 11 luglio 2024 alle 21.30 nel giardino del Teatro Astra

TERSITE (studio)

Una serata speciale in cui gli spettatori, muniti del copione, interverranno al termine







Una serata speciale dedicata alla mise en espace del nuovo testo teatrale avvincente e originale di Tommaso Fermariello: con la regia di Tindaro Granata, il paesaggio sonoro di Lorenzo Danesin e l’interpretazione di Francesco Wolf, Tersite (Studio) è un estratto della nuova produzione de La Piccionaia, con la collaborazione di M.i.l.k. – Minds In a Lovely Karma, che giovedì 11 luglio 2024 alle 21.30 andrà in scena nel giardino del Teatro Astra. Gli spettatori, muniti del copione, seguiranno la performance e interverranno al termine.

La nuova scrittura teatrale ha al centro la ricerca del protagonista, Tersite, che vuole scoprire cosa significa realmente essere un eroe. “Il nuovo cantiere di ricerca artistica sul tema della figura e del senso dell’eroe – spiega Sergio Meggiolan, co-direttore artistico de La Piccionaia – viene presentato giovedì come una fase di ricerca: coinvolgendo il giovane pubblico e gli adulti, lo spettacolo invita tutti a porsi domande sul futuro attraverso la rilettura del mito. È per il nostro Centro di Produzione Teatrale un percorso innovativo, in cui artisti di mondi diversi si fondono insieme e si incontrano con il pubblico durante la creazione. Lo spettacolo finito debutterà a Vicenza, al Teatro Astra, nella stagione invernale”.

La produzione de La Piccionaia è la narrazione avvincente di un individuo che lotta contro sé stesso e contro le aspettative sociali, offrendo una riflessione profonda sul concetto stesso di eroismo e sulla complessità dell’identità personale. Tersite è infatti un uomo alle prese con il tentativo di riportare in alto la propria vita: ossessionato dall’idea di ottenere il titolo di eroe, mentre combatte nella guerra di Troia, incarna disperatamente ciò che non è, desideroso di gloria, ma alla fine schiacciato dalla sua distorta percezione di virilità e successo. Come può diventare un eroe, mancando a lui tutte le virtù classiche delle figure omeriche?

A scoprirlo, insieme all’attore, sarà il pubblico, che diventerà protagonista intervenendo alla fine. La mise en espace de La Piccionaia sarà anche a Teatri Riflessi il 19 luglio 2024, a Zafferana Etnea (CT).

Biografia Francesco Wolf

Da oltre 20 anni nel settore audiovisivo come autore, interprete e produttore, Francesco Wolf dopo la laurea in Scienze della Comunicazione, si è formato presso l’Accademia d’Arte Drammatica del Teatro Stabile del Veneto e si è perfezionato in recitazione cinematografica al Centro Sperimentale di Cinematografia nel corso per attori diretto da Giancarlo Giannini. Lavora costantemente in Cinema e Televisione: tra i progetti a cui ha partecipato, ci sono “Welcome Venice” di Andrea Segre, “18 Regali” di Francesco Amato, e le serie televisive “Il nostro Generale” con Sergio Castellitto, Protezione Civile di M. Pontecorvo, “Il paradiso delle signore”. In teatro ha debuttato accanto a Massimo Ranieri in “Polvere di Baghdad”. Dal 2007 al 2010 ha collaborato con il Teatro lirico sperimentale di Spoleto in qualità di attore e aiuto regista in diverse produzioni liriche e di prosa.

Parallelamente al lavoro artistico, Wolf ha fondato Milk, società di produzione e post produzione audio con sede a Roma, di cui cura Direzione Artistica e Business Development all’insegna della mission “Make Art Possible”.

Biografia Tindaro Granata

Tindaro Granata è direttore artistico di Situazione Drammatica, associazione culturale votata alla lettura dei testi di drammaturgia

contemporanea italiana, con la quale ha ideato, una rassegna teatrale chiamata “Il Copione”, per avvicinare lo spettatore alla lettura dei testi teatrali contemporanei. È direttore artistico di Proxima Res, associazione culturale di produzione e formazione teatrale, con particolare attenzione alla drammaturgia contemporanea italiana. L’associazione è formata da artisti e artiste tra i talenti più belli del teatro italiano: Mariangela Granelli, Francesca Porrini, Caterina Carpio, Emiliano Masala, Ugo Fiore, Margherita Baldoni e Michele Panella. Da dicembre 2021 è direttore del Teatro Greco di Tindari, meraviglioso luogo sito nel Parco Archeologico di Tindari, con una capienza di 1.700 posti.

Biografia Tommaso Fermariello

Tommaso Fermariello nasce nel 1994 a Tradate, in provincia di Varese. Nel 2019 vince il Premio Riccione – Tondelli, il più importante riconoscimento per la drammaturgia italiana, con la pièce “Fantasmi”. Nel 2020 scrive per il Teatro Stabile del Veneto il progetto video “Falene” e la trilogia “Abitare lo specchio” per la regia di Alessandro Businaro. Nel 2021 è tra i drammaturghi coinvolti dal CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia nel progetto: “Il mondo raccontato dagli oggetti”; partecipa anche a “Abbecedario per il mondo nuovo” e “Italian Stories” del Piccolo Teatro di Milano. Sempre nel 2021, Fermariello vince la menzione speciale del Premio Hystrio 2021 con il testo “Anna”, che viene presentato in forma di lettura a Roma Europa Festival e al Teatro dell’Elfo di Milano.

Nel 2022 scrive “R+G” per la regia di Stefano Cordella, prodotto dal Teatro Stabile del Veneto, finalista In-Box 2023. Sempre per la regia di Cordella scrive “Amleto. Tutto ciò che vive”, prodotto da Teatro Stabile del Veneto e Accademia Carlo Goldoni.

Il suo ultimo testo “Ultimi uomini” vince la segnalazione Fabulamundi al Premio Hystrio – Scritture di Scena 2023.

Terrestri in viaggio – Festival dello spettatore curioso

Un arcobaleno negli occhiali, il colore che viene esaltato dai fiori: l’immagine dell’illustratrice Cass Urquart rappresenta “Terrestri in viaggio – Festival dello spettatore curioso”, la terza edizione de La Piccionaia che coinvolgerà bambini, adolescenti, adulti e famiglie. Spettacoli serali, eventi pomeridiani, pièce teatrali per famiglie, centri estivi, Silent Play e una rassegna settembrina riempiranno l’estate vicentina, allargata anche in provincia. Come un arcobaleno, il cartellone estivo curato dal Centro di Produzione Teatrale de La Piccionaia sarà un viaggio tra sogno e magia, tra paesaggi e rilettura dei classici.

Con il contributo di MIC – Ministero della Cultura, della Regione del Veneto e la collaborazione di Agsm Aim, “Terrestri in viaggio – Il festival dello spettatore curioso” è un progetto di rete, che coinvolge, oltre al Comune di Vicenza, anche il Comune di Valdagno, il Comune di Colceresa, il Comune di San Vito di Leguzzano, ed è partner del consorzio Carpino, finanziato dal bando Impetus nell’ambito del programma Horizon 2020 promosso dall’Unione Europea, e del progetto Take a Step, finanziato nell’ambito del programma europeo CERV

Serate Terrestri

Tersite (Studio) di Tommaso Fermariello, regia di Tindaro Granata e con Francesco Wolf, è il terzo appuntamento di Serate Terrestri. A concludere la rassegna teatrale sarà, venerdì 19 luglio, Paola Fresa con P come Penelope.

Informazioni, prenotazioni e prevendite

I biglietti (12€ intero, 7€ ridotto) sono prenotabili e acquistabili all’Ufficio Teatro Astra, in contrà Barche 55 a Vicenza (tel. 0444323725 – mail info@teatroastra.it). Tutte le sere di spettacolo alle 19.30 apre AstraBistrò: gli spettatori potranno prendere un aperitivo, cenare (con la dinner box, su prenotazione), o fermarsi per un drink a fine spettacolo nel Giardino del Teatro Astra.