Vicenza – Fratelli d’Italia verso il congresso cittadino: sabato al Tiepolo

Fratelli d’Italia si prepara a un appuntamento politico di grande rilevanza per il futuro di Vicenza. Sabato 18 gennaio a partire dalle ore 15, presso l’Hotel Tiepolo, in viale San Lazzaro 110, si celebrerà il congresso cittadino del partito, un momento cruciale durante il quale sarà eletto il nuovo segretario cittadino e la squadra dirigente che guiderà il circolo vicentino negli anni a venire. Il Senatore Luca De Carlo, coordinatore regionale del partito, presiederà il congresso nel capoluogo berico.

Silvio Giovine, deputato e presidente provinciale dei meloniani ha dichiarato:

“Il congresso cittadino di Vicenza rappresenta un momento fondamentale per tutta il nostro territorio, considerando quanto le dinamiche del comune capoluogo incidano sul resto della provincia.

Vicenza è al centro del nostro progetto politico, riportare il buongoverno del centrodestra a Palazzo Trissino nel 2028 una nostra priorità. Il nuovo segretario cittadino , assieme al resto del coordinamento, avrà dunque il compito di consolidare la nostra presenza sul territorio, coinvolgendo sempre più persone nel progetto e facendo contestualmente conoscere i risultati del lavoro che viene portato avanti dal Governo”

Il Senatore Luca De Carlo, presidente del congresso, ha aggiunto:

“La forza di Fratelli d’Italia sta nella capacità di coniugare radicamento territoriale e progetti politici di ampio respiro. Il congresso di Vicenza non è solo un esercizio di democrazia interna, ma anche un segnale chiaro: siamo pronti a raccogliere le sfide future con una squadra di dirigenti all’altezza delle esigenze della città. Ringrazio tutti i membri del coordinamento provinciale vicentino che si stanno prodigando in queste settimane con una media di due congressi al giorno per consentire al nostro partito di offrire ad amministratori e cittadini la miglior classe dirigente possibile.”