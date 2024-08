VICENZA – Festa dei Oto: arrivano le giostre

Torna l’appuntamento con la Festa dei Oto, che quest’anno vedrà nuovamente il tradizionale Luna Park a Campo Marzo, da venerdì 30 agosto a domenica 15 settembre.

Il Luna Park sarà aperto dal lunedì al giovedì, dalle 16:00 fino a mezzanotte. Il venerdì, l’apertura sarà anticipata alle 15:30 fino all’una di notte. Il sabato, le attrazioni saranno disponibili dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:30 fino all’una. Infine, la domenica, gli orari saranno dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:30 fino a mezzanotte.

Oltre alle giostre, ci saranno numerosi stand dedicati alla vendita di dolci e alimenti, con circa quaranta espositori.

Durante tutto il periodo, sono previste agevolazioni per promuovere l’iniziativa nella grande area verde tra la stazione e il centro storico.

Come da tradizione, anche quest’anno gli organizzatori dedicano due giornate di divertimento gratuito alle persone con disabilità e a un accompagnatore maggiorenne: venerdì 30 agosto (in caso di maltempo l’evento sarà annullato) e mercoledì 4 settembre (rinviato a giovedì 5 settembre in caso di maltempo) dalle 16:30 alle 20:30.

Sono previste promozioni per tutti: paga 1 e prendi 2 giri in giostra; sconto di 1 euro sui giochi a premio e sugli acquisti ai chioschi alimentari per una spesa minima di 8 euro.

Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito ufficiale della Festa dei Oto all’indirizzo www.festadeioto.com, dove è possibile scaricare le promozioni speciali.