Vicenza – Droga in auto: denunciato giovane di Breganze. Droga in casa: denunciati due albanesi

Verso le ore 12.15 di mercoledì 6 novembre, gli Agenti della Polizia di Stato in servizio di “Volante” della Questura, nel corso di un posto di blocco effettuato a Vicenza, in Via dei Mille, hanno fermato un’autovettura AUDI A5 con a bordo due persone.

I due si sono dimostrati da subito particolarmente nervosi e poco collaborativi, rendendo necessario un approfondito controllo con perquisizione personale e veicolare, attuata dai Poliziotti.

Proprio all’esito della perquisizione, all’interno del cassetto porta oggetti della vettura sono stati trovati e sottoposti a sequestro vari involucri di sostanza stupefacente per complessivi grammi 19 (di cui 11 grammi di cocaina, 7 grammi marjuana e 1 grammo di meta-anfetamina ecstasy MDMA), oltre a 640 euro in contanti (in banconote di vario taglio) ed un bilancino di precisione.

I due sono stati immediatamente portati in Questura per ulteriori approfondimenti, al termine dei quali il passeggero è risultato estraneo alla vicenda, mentre il conducente dell’autovettura (B. A. cittadino italiano del 1991, residente a Breganze) è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per possesso a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Seconda operazione nella giornata di mercoledì 6 novembre. A seguito delle segnalazioni da parte di cittadini circa la presenza di numerosi giovani che si aggiravano in un condominio in città, gli operatori della Polizia di Stato della Questura di Vicenza effettuavano un servizio di osservazione, individuando l’abitazione occupata da due stranieri di origine albanese, K.E. e K.X., rispettivamente di anni 55 e 38, che venivano sottoposti ad una perquisizione di iniziativa estesa anche all’abitazione.

Nel corso dell’operazione venivano rinvenuti 8,50 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, oltre a sostanza da taglio, materiale per il confezionamento, un bilancino elettronico e la somma di 2200 euro, considerata provento illecito di spaccio.

Gli agenti della Sezione Narcotici Squadra Mobile procedevano quindi al sequestro della sostanza stupefacente e del materiale probatorio rinvenuto del corso della perquisizione, deferendo in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria i due occupanti.