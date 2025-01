Vicenza – Dall’8 al 16 marzo il Running Festival

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Da 150 anni la Città del Palladio testimonia il suo profondo legame con la corsa, da quando nel 1875 nacque la prima associazione sportiva dilettantistica impegnata a dare voce alla passione per l’atletica. Proprio per questo, Confindustria Vicenza, in occasione del suo 80° anniversario della fondazione, ha scelto di celebrarla dando vita alla prima edizione del Vicenza Running Festival.

La manifestazione porterà dall’8 al 16 marzo nel sito Patrimonio Unesco un calendario di 18 eventi che spazieranno dalla corsa su strada al trail running, dalla camminata al nordic walking, dall’orienteering al trekking urbano. L’organizzazione, che ha come capofila le ASD Atletica Vicentina, Ultrabericus Team e PWT Italia, vede la collaborazione di Provveditorato agli studi Vicenza, Fondazione Cortina, Università di Verona – Management delle attività sportive innovative e sostenibili, Gruppo Sportivo Alpini Vicenza, Amici dell’Atletica Vicenza, CAI Vicenza, Come un incantesimo, CSI Vicenza, Idee in arte, Soroptimist Club Vicenza, Viorteam, con i patrocini di Sport e Salute, Regione del Veneto, Provincia di Vicenza, Città di Vicenza e Confindustria Vicenza.

Questa mattina hanno annunciato l’evento a Palazzo Trissino il sindaco Giacomo Possamai con l’assessore allo sport Leone Zilio, il presidente del consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti e Laura Dalla Vecchia, presidente di Confindustria Vicenza, title sponsor della kermesse in occasione degli 80 anni dell’associazione.

Il programma del festival è stato illustrato nel dettaglio da Gabriele Viale, event manager Vicenza Running Festival, Barbara Lah, presidente di Atletica Vicentina ASD ed Enrico Pollini, race director Ultrabericus Trail.

Ad accompagnare la presentazione, l’ex mezzofondista olimpionica Gabriella Dorio, l’ostacolista vicentina Alice Muraro (Aeronautica Militare, Atletica Vicentina), la trail runner vicentina Alessandra Boifava (Ultrabericus Team) e la campionessa di orienteering Jessica Lucchetta (PWT Italia), come i numerosi atleti, olimpici e non, che parteciperanno agli eventi di marzo.

L’8 MARZO DONNE IN CORSA

Nella Giornata Internazionale della Donna l’apertura della kermesse sarà tutta al femminile: si partirà con una corsa in rosa in centro cittadino, seguita da un pomeriggio a tema pallavolo con il Volley Vicenza, al termine del quale si terrà l’esibizione della squadra di pattinaggio a rotelle. L’evento devolverà l’incasso a Soroptimist Club Vicenza, associazione femminile impegnata per la parità di genere e l’empowerment femminile con il progetto Donne & Sport e in occasione del 60° anniversario della sua fondazione. Ai blocchi di partenza con il Soroptimist Club Vicenza anche la runner Federica Fioretto, Veneto Creators di Regione del Veneto, che promuove le corse a scopo benefico nel territorio.

LE SFIDE STORICHE: ULTRABERICUS TRAIL E STRAVICENZA

Sabato 15 marzo sarà il momento di Ultrabericus Trail, competizione che sin dalla nascita nel 2011 si è affermata come la classica di inizio stagione del trail running italiano: sul tracciato di 65 km (2500 mD+) si correranno, inoltre, una staffetta mista (Twin lui & lei), una 45 km con 1500 mD+ (Marathon) e una 22 km con 700 mD+ (Urban e Nordic). Questa 14esima edizione, tra sentieri single track, mulattiere e carrarecce per compiere il periplo dei Colli Berici con start line e arrivo in Piazza dei Signori, punta a 2mila iscritti.

Domenica 16 marzo, gran finale con StrAVicenza. Le vie della città saranno animate dalla 23esima edizione dell’attesa sfida podistica. La tradizionale 10 km su percorso omologato FIDAL, con partenza per la prima volta in viale Mazzini e arrivo in Piazza dei Signori, è Trofeo Banca delle Terre Venete e vanta i gemellaggi internazionali con Marathon du Lac e Maxi Race d’Annecy e Goteborg Varvet (in fase di definizione). La partecipazione include gli amatori grazie alle non competitive sui 5 e 10 km. A completare il programma la Stravicenza Scuole, pensata per gli studenti delle scuole elementari e medie che si cimenteranno sui tracciati cittadini.

IL LIBRO SUI 150 ANNI DELL’ATLETICA E IL GALÀ CON I CAMPIONI

A suggello del suo anniversario, Confindustria Vicenza ospiterà (10 marzo) la presentazione del libro 150 anni di Atletica a Vicenza (1875-2025) con Bruno Cerin, Presidente Onorario di Atletica Vicentina, e una speciale serata di gala (14 marzo) per festeggiare insieme ai grandi sportivi, nazionali e internazionali, legati alla città.

Non mancheranno in calendario momenti di formazione con i seminari Un grande Cuore di Atleta per salvare tanti Piccoli Cuori (9 marzo) con il prof. Alessandro Frigiola, Direttore dell’Area Chirurgica Cuore Bambino all’IRCCS Policlinico San Donato di Milano, e La preparazione atletica di alto livello dell’Università di Verona – Management delle attività sportive innovative e sostenibili, sede di Vicenza (11 marzo), con i campioni Orlando Pizzolato, Margherita Magnani e Federica Del Buono. Anche nella tavola rotonda Sport e Alimentazione (12 marzo) il dott. Diego Fortuna, ex discobolo e ora biologo nutrizionista, dialogherà con atleti professionisti.

AL VIA IL MONDO DELLA SCUOLA E DEL LAVORO

Le aziende si potranno mettere in gioco con la staffetta ludico-sportiva 10x1km (10 marzo) ideata da Atletica Vicentina, Amici dell’Atletica Vicenza e PWT Italia. Il mondo della scuola sarà, invece, protagonista della finale studentesca regionale di corsa campestre (10 marzo) e di Vicenza che corre (12 marzo), una gara per team scolastici, entrambi sotto l’egida del Provveditorato agli Studi con l’Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale.

IN CAMPO TRA CORSA, ORIENTEERING E TREKKING URBANO

Al Parco Querini arriverà il nordic walking con Nordic Walking Style (9 marzo), gara tecnica a squadre di GSA Vicenza. Occasione per uscire fuori dalla propria comfort zone e godersi Vicenza al risveglio sarà una rigenerante corsa all’alba (11 marzo), mentre lo stesso pomeriggio la camminata-corsa collettiva Corri per Vicenza onorerà il percorso della prima gara podistica cittadina disputata nel 1922, entrambe coordinate da Atletica Vicentina e Amici dell’Atletica Vicenza. Si potrà, inoltre, esplorare il centro con un’attività che unirà il trekking urbano e l’orienteering o corsa orientamento (12 e 15 marzo) su un tracciato storico-culturale voluto dall’amministrazione comunale e organizzato da CAI Vicenza e Viorteam.

Gli amanti del cross avranno modo di gareggiare nel 2° Gran Premio CSI Città di Vicenza – Memorial Fulvio Costa (9 marzo), campestre di CSI Vicenza, in ricordo dell’atleta azzurro del CSI Fiamm venuto a mancare in giovane età negli anni ’80. Per i più arditi l’adrenalinico vertical a eliminazione Monte Berico on fire (13 marzo), ideato dal Gruppo Sportivo Alpini Vicenza.

IL ROADSHOW DI FONDAZIONE CORTINA

Dal 14 al 16 marzo, in Piazzetta Palladio, spazio alle discipline olimpiche e paralimpiche che andranno in scena a Cortina durante i Giochi 2026 con la s(NO)w DIFFERENCE EXPEDITION. Questo Roadshow organizzato dalla Fondazione Cortina in collaborazione con la Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi, è promosso dalla Regione Veneto nell’ambito del progetto “Veneto in Action”, ideato per valorizzare l’area regionale in vista dell’importante appuntamento con i Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026. L’iniziativa, che ha già toccato diverse località venete, combina esperienze interattive e momenti di incontro con giovani campioni, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico – in particolare i giovani – allo sport e ai suoi valori.

LE DICHIARAZIONI

Dichiarazione del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai

«“Calcare” Vicenza, correndo o camminando lungo strade e sentieri, è un’opportunità unica che la nostra città ci concede per la sua particolare conformazione, e che fino ad oggi non è stata valorizzata a sufficienza. Per questo motivo l’amministrazione comunale accoglie con grande entusiasmo il progetto messo a punto da Atletica Vicentina e da Ultrabericus, associazioni storiche del mondo del running, insieme a Confindustria Vicenza che in occasione dei suoi 80 anni sostiene l’evento e a tutte le altre realtà chiamate a far parte di questa grande “squadra”. Con una settimana interamente dedicata alla corsa in tutte le sue declinazioni, Vicenza Running Festival sarà una grande festa che permetterà di scoprire il nostro territorio nel modo più sano e coinvolgente che ci sia».

Dichiarazione dell’assessore allo sport Leone Zilio:

«Vicenza Running Festival sarà un’iniziativa inclusiva a 360 gradi perché non solo gli atleti italiani e stranieri che da anni segnano in calendario la Stravicenza e l’Ultrabericus, ma anche tutti i cittadini avranno la possibilità di partecipare ai tanti eventi proposti. Dalla corsa riservata alle donne per l’8 marzo alle camminate pomeridiane, dalle iniziative per le scuole a quelle per le famiglie con i passeggini, tutti troveranno un ottimo motivo per mettersi in movimento. Un format costruito per i 150 anni dalla nascita dell’atletica in città che ci auguriamo diventi un appuntamento fisso, trasformando Vicenza nella capitale del running in Italia».

Dichiarazione di Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio Regionale del Veneto

«Quello della corsa è un universo variegato, in cui convivono diverse discipline ma è anche una passione difficile da spiegare a parole e comprensibile solo attraverso muscoli ed emozioni. Ecco perché sono certo che Vicenza Running Festival, con un calendario di 18 eventi che spazieranno dalla corsa su strada al trail running, dalla camminata al nordic walking, dall’orienteering al trekking urbano, farà da catalizzatore per il vicentino, tutto il Veneto ed oltre e non solo in termini sportivi. Nel suo “L’arte di correre”, lo scrittore giapponese Murakami ha saputo restituire in modo profondo e coinvolgente il grande potere della corsa: autodisciplina, impegno, concentrazione e perseveranza, determinazione nel raggiungimento degli obiettivi, continuità, pazienza e scrupolosità, stile di vita regolare, imparare dagli insuccessi. Se ci pensiamo, tutti concetti che possiamo tranquillamente applicare alla vita. La corsa dà una grande lezione ad ognuno di noi: come dice Murakami: “Ciò che conta per me, per il corridore che sono, è tagliare un traguardo dopo l’altro, con le mie gambe. Usare tutte le forze che sono necessarie, sopportare tutto ciò che devo, e alla fine essere contento di me».

Dichiarazione di Andrea Nardin, Presidente della Provincia di Vicenza

«Nel vicentino la corsa è una tradizione, grazie anche a un territorio che ben si presta a ogni tipo di allenamento, dalla pianura alla collina alla montagna, sempre mai annoiarsi grazie a paesaggi naturali mozzafiato, ville venete e palladiane e chi più ne ha più ne metta. La corsa piace, a tal punto che non poteva che nascere qui, nella città di Vicenza, un festival che punta a coinvolgere migliaia di appassionati, professionisti e amatori, quelli che si allenano tutti i giorni e i camminatori della domenica, quelli con l’abbigliamento tecnico e quelli con la fascetta anni ‘80. Sarà bello vivere la città scoprendola a piedi, conoscerla un po’ meglio per apprezzarla ancora di più. Grazie agli organizzatori, ai partner, agli sponsor, a chi ci ha creduto e sta lavorando perché il Vicenza Running Festival sia un evento memorabile. L’augurio è che questo sia solo l’inizio».

Dichiarazione di Laura Dalla Vecchia, Presidente di Confindustria Vicenza

«Siamo felici di festeggiare i nostri 80 anni in maniera così inedita, sostenendo per la prima volta un grande evento sportivo come il Vicenza Running Festival. Crediamo che i valori propri dello sport – passione, determinazione, spirito di squadra e sana competizione – siano la stessa linfa che anima tutte le persone che ogni giorno lavorano, creano, sperimentano e generano valore nelle aziende vicentine. Momenti come questi, in cui le energie di istituzioni, associazioni, famiglie, cittadine e cittadini di ogni età si incontrano, rendono il nostro territorio un luogo in cui l’economia e la società possono crescere davvero insieme. Da otto decenni, il nostro impegno si traduce nel favorire collaborazione e innovazione, e oggi più che mai vogliamo contribuire a far emergere il potenziale di Vicenza come luogo di vitalità, inclusione e opportunità.

Un’attenzione particolare va alle giovani generazioni, protagoniste del futuro della nostra comunità. Ci auguriamo che, grazie a questo evento, ragazze e ragazzi possano sperimentare in prima persona i valori positivi dello sport, scoprire l’importanza di fare squadra, di mettersi alla prova e di perseguire obiettivi comuni. Lavorare con e per i giovani vuol dire costruire le basi di un futuro in cui il benessere economico e sociale continui a evolversi in armonia con le esigenze del territorio».

Dichiarazione di Gabriele Viale, Event Manager Vicenza Running Festival

«Questo progetto, ambizioso e pieno di potenzialità, nasce con l’obiettivo di crescere nel tempo e il programma che presentiamo rappresenta solo il punto di partenza. Continueremo a lavorare per affinare ogni dettaglio, con la volontà di offrire un’esperienza sempre migliore. Siamo orgogliosi che la manifestazione si inserisca nel contesto delle importanti ricorrenze che la città di Vicenza celebra quest’anno, confermando il profondo legame tra sport, territorio e cultura. Allo stesso tempo, guardiamo oltre i confini locali: grazie al gemellaggio tra la città e il gruppo di atletica di Annecy e alla partnership, in via di definizione, con il Gothenburg Varvet, poniamo le basi per dare al Vicenza Running Festival un respiro internazionale. C’è ancora tempo per chiunque volesse sostenerlo o sponsorizzarlo, affinché diventi un appuntamento sempre più significativo nel panorama sportivo».

Dichiarazione di Barbara Lah, Presidente di Atletica Vicentina ASD

«Vicenza Running Festival è un progetto ambizioso che celebra la lunga tradizione sportiva della nostra città e la proietta in una nuova dimensione di partecipazione e inclusività. Un’occasione unica per unire persone di ogni età e provenienza attorno ai valori positivi dello sport e della corsa. Da sempre Atletica Vicentina punta a coinvolgere la comunità locale e a promuovere uno stile di vita sano e dinamico, ma ora intendiamo ampliare questo obiettivo, creando una piattaforma che mette in risalto le diverse declinazioni del running e l’importanza del lavoro in squadra. Il Festival rappresenta una celebrazione del passato e una scommessa sul futuro per diventare punto di riferimento a livello nazionale e internazionale, consolidando il ruolo di Vicenza come capitale italiana del running e dell’atletica».

Dichiarazione di Enrico Pollini, Race Director di Ultrabericus Trail

«Quando quindici anni fa lanciammo l’edizione zero di Ultrabericus Trail la collocammo volutamente al sabato, prima della Stravicenza, pensando già alle potenzialità di un evento combinato su più giorni. Nel tempo le due gare sono cresciute relazionandosi soprattutto nelle sinergie logistiche. Oggi finalmente possono fare da traino a una manifestazione più strutturata, che coinvolge le società di atletica, gli organizzatori, le associazioni e gli enti della città. Si tratta di un kick off event, con un programma già ben nutrito, ma credo che la formula abbia grandissime potenzialità per il futuro, in termini di ampliamento del programma e del target dei partecipanti, uscendo dalla scala provinciale e regionale per diventare internazionale».