Vicenza – Cercasi conservatore per il Museo di Santa Corona

Sono stati banditi quattro concorsi pubblici, tre per soli esami, e uno per titoli ed esami, per cinque posti a tempo pieno e indeterminato.

Un concorso, per titoli ed esami, è stato bandito per la copertura di un posto di funzionario conservatore museale per la sezione archeologica del Museo Naturalistico Archeologico, area dei funzionari ed elevata qualificazione, prioritariamente riservato a favore delle volontarie e dei volontari che hanno concluso senza demerito il servizio civile universale. La scadenza per fare domanda è mercoledì 20 novembre 2024.

Un posto è poi destinato a un istruttore informatico, nell’area istruttori, con la scadenza per presentare la domanda fissata per giovedì 21 novembre 2024.

Due posti sono invece destinati a due funzionari amministrativi-contabili, area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, di cui uno riservato ai volontari delle FF.AA. (forze armate italiane): la domanda va presentata entro mercoledì 20 novembre 2024.

Un altro concorso, infine, è stato bandito per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile, area degli istruttori, prioritariamente riservato ai volontari delle FF.AA. La scadenza per presentare la domanda è giovedì 21 novembre 2024.

Maggiori informazioni sono disponibili nel sito del Comune di Vicenza.

Concorso funzionario conservatore museale:

https://servizi2.comune.vicenza.it/albo3/concorsi.php/382652

Concorso istruttore informatico:

https://servizi2.comune.vicenza.it/albo3/concorsi.php/382713

Concorso due posti funzionario amministrativo-contabile:

https://servizi2.comune.vicenza.it/albo3/concorsi.php/382650

Concorso istruttore amministrativo-contabile:

https://servizi2.comune.vicenza.it/albo3/concorsi.php/382714