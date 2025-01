Vicenza – Attivo un nuovo ambulatorio infermieristico: le informazioni

È attivo in via Mentana, presso la sede della Continuità Assistenziale.

Il servizio è rivolto a tutta la popolazione, con accesso su appuntamento

L’ULSS 8 Berica potenzia i servizi territoriali presso la sede della Continuità Assistenziale di Vicenza, in via Mentana, dove è attivo un nuovo ambulatorio infermieristico, tutti i lunedì dalle 7.30 alle 12.30.

Obiettivo dell’iniziativa è garantire una risposta efficace e di facile accesso per tutte le principali necessità assistenziali di tipo infermieristico, come ad esempio la sostituzione di catetere vescicale o il rinnovo delle medicazioni. Allo stesso tempo, gli infermieri incaricati di gestire il servizio potranno svolgere anche una preziosa funzione di tipo educativo e di orientamento ai servizi, valutando ad esempio la capacità di adesione alle terapie prescritte e i bisogni assistenziali inespressi e indirizzando – quando opportuno – i pazienti verso i percorsi di presa in carico più appropriati.

«Il tema è proprio quello della presa in carico della persona – sottolinea il dott. Achille Di Falco, Direttore dei Servizi Socio-Sanitari dell’ULSS 8 Berica -, garantendo allo stesso tempo un’assistenza di prossimità, dunque il più vicina possibile ai luoghi di vita della popolazione. In quest’ottica, l’iniziativa rappresenta anche una sorta di anticipazione del modello che andremo a implementare con le future Case della Comunità».

«La presenza di questo ambulatorio – commenta il Direttore Generale Patrizia Simionato – conferma l’impegno generale dell’Azienda a rafforzare gli organici, nonostante le difficoltà legate alle assunzioni per la nota carenza di alcune professionalità. Questo nell’ottica di migliorare sempre più la capacità di presa in carico, anche rivisitando l’organizzazione dei servizi. In questo contesto il potenziamento dell’assistenza territoriale è un obiettivo strategico, anche per evitare il ricorso inutile alla struttura ospedaliera, offrendo ai cittadini dei percorsi alternativi non solo più appropriati ma anche più accessibili, senza attese e più vicini a casa».

Il servizio è gratuito e accessibile per tutta la popolazione su appuntamento, contattando la Centrale Operativa dell’Assistenza Domiciliare di Vicenza al numero 0444 756316 nella fascia oraria dalle 10.00 alle 12.00.