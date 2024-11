Vicenza – Arriva la Domenica Ecologica: limitazioni al traffico ed eventi organizzati

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Domenica 24 novembre torna l’appuntamento con la giornata ecologica. Gli eventi si svolgeranno in centro storico e nei quartieri, con un prologo sabato 23 novembre per la Festa dell’albero. Al Bosco del Quarelo e in via Divisione Julia verranno infatti messi a dimora tremila nuovi alberi da Alì supermercati, WOWnature e il Comune di Vicenza. Le iniziative di sensibilizzazione, promosse dall’assessorato all’ambiente, proseguiranno domenica 24 novembre. Per l’occasione torna il blocco del traffico all’interno delle mura storiche dalle 10 alle 18. La circolazione sarà inoltre vietata dalle 9.30 alle 12.30 in via Palemone, nel tratto tra le scuole Tiepolo e Barolini, per consentire lo svolgimento degli eventi organizzati dalle associazioni del quartiere San Pio X.

Le iniziative sono state presentate oggi a Palazzo Trissino dall’assessore all’ambiente Sara Baldinato. Presente anche Alberto Marzotto, dell’ufficio sostenibilità ambientale di Alì Supermercati. Nell’occasione l’assessore Baldinato ha presentato la nuova pettorina che sarà distribuita ai volontari civici che durante le domeniche ecologiche presiederanno i varchi.

«In occasione della Giornata nazionale degli alberi abbiamo voluto inaugurare la stagione delle grandi piantumazioni, grazie allo sponsor Alì, anticipando di un giorno la domenica ecologica con un evento collettivo in cui invitiamo tutti i cittadini ad aiutarci a rendere più verde la nostra città – sottolinea l’assessore all’ambiente Sara Baldinato -. La domenica proseguiremo con tanti momenti di formazione di stampo ambientale, molti incentrati proprio sull’alto valore per l’ecosistema del piantare alberi in città. Non mancheranno poi gli eventi in centro storico e nei quartieri, che si concentreranno questa domenica a San Pio X. Per la prima volta parteciperà alla domenica ecologica anche CorriXVicenza. Ci saranno poi tante proposte diverse: laboratori per bambini, momenti informativi e di cura del territorio, altro sport e intrattenimento. Ringraziamo quindi tutte le associazioni coinvolte, che anche in questa occasione hanno voluto dare il loro contributo».

Eventi

Sabato 23 novembre, i cittadini sono invitati a partecipare alla messa a dimora al Bosco del Quarelo delle 2378 piante, parte del progetto complessivo di riforestazione urbana di 3mila piante promosso da Alì supermercati e WOWnature in collaborazione con il Comune. Il ritrovo è in via Ponte del Quarelo alle 11. Per partecipare è necessaria l’iscrizione: https://form.typeform.com/to/pEAhXTLg

Domenica 24 novembre numerosi eventi coinvolgeranno il quartiere di San Pio X, con attività e iniziative per grandi e bambini, diffuse principalmente in via Palemone dalle 9.30 alle 12.30.

Alle 9.30 inizierà la pulizia del quartiere con il Clean up di Plastic Free.

Si prosegue con CorrixVicenza, con ritrovo alle 9.45 e la possibilità di scegliere tra due percorsi: a piedi di 7 chilometri e di corsa di 10 chilometri. Arrivo alle 11.30 (iscrizioni in loco).

Dalle 10 alle 12.30 ci saranno attività ludiche e laboratori per bambini a cura di Aster3, gruppo scout San PioX ed Ecotopia.

Dalle 10 alle 12.30 sarà presente nel quartiere il punto informativo di Aim Ambiente – Agsm.

Fiab proporrà in via Palemone un gioco sulla conoscenza dei cartelli strada per raccontare ai bambini l’importanza dell’utilizzo della bicicletta. L’iniziativa, che verrà replicata anche nelle prossime domeniche ecologiche, parte e rielabora il progetto trentennale sulla mobilità sostenibile “Scuola Fiab”.

La cooperativa sociale Insieme fornirà inoltre dei libri gratuiti, che saranno distribuiti dagli scout di Vicenza 9, in occasione della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti (Serr).

Fidas e Aido saranno presenti con dei gazebo informativi.

Sempre nel quartiere di San Pio X, alle 10 appuntamento con il torneo di tiro libero al campo da basket di via Giuriato a cura di Asd Araceli (costo di partecipazione 5 euro).

Alle 10 al parco di via Giuriato, Anna Peruffo, responsabile del servizio verde pubblico di Amcps, terrà la conversazione “Piantare il presente per costruire il futuro”. L’evento è all’interno dell’iniziativa “Giornata nazionale degli alberi – Fai respirare il tuo quartiere che fa parte della Giornata Ecologica Regionale”, promossa dalla Regione Veneto, e vedrà inoltre i lavori di piantumazione di otto alberi ad alto fusto ad opera di Amcps per il Comune di Vicenza nella zona di via Calvi e via Piazzetta.

Alle 10.30 è in programma la visita al giardino di Villa Tacchi a cura dei Lions Riviera Berica. Il ritrovo è davanti alla Biblioteca. La passeggiata sarà accompagnata dalla professoressa Giovanna Boatta. Per informazioni prenotazionilions@gmail.com

Nel pomeriggio balli, lotteria e buffet aspetteranno i cittadini, dalle 15.30 alle 18.30, al centro La Rondine di via Calvi.

Ci sarà anche il torneo di cricket “SriLanka-Pakistan-Bangladesh” al campo sportivo di via dalla Scola.

Torna inoltre l’appuntamento, avviato a partire dalla domenica ecologica di ottobre, con il Mercato della Terra di Slow Food, realizzato in collaborazione con Orto.Vi al mercato ortofrutticolo, dalle 9 alle 13. L’associazione “Il punto focale” proporrà anche la mostra fotografica “Obiettivo natura. La fotografia al servizio dell’ambiente”.

In centro storico, la domenica ecologica sostiene le iniziative promosse in occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Domenica 24, infatti, ci saranno attività di sensibilizzazione dalle 10 alle 19, tra piazza dei Signori, Loggia del Capitaniato, salone degli Zavatteri, la Chiesa di Santa Maria dei Servi e piazza Biade. Le iniziative, curate dall’assessorato alle pari opportunità e dalla Consulta per le Politiche di Genere del Comune di Vicenza con il coordinamento dell’associazione Come un incantesimo, puntano alla raccolta di fondi da destinare all’acquisto del mobilio per uno dei cinque appartamenti di prima accoglienza destinati a donne vittime di violenza.

Al Museo Naturalistico Archeologico, dalle 15.30 alle 17, si terrà la conferenza “Acqua Agricoltura Ambiente: una nuova visione del rapporto tra risorsa idrica e territorio”, con Alessandro Altissimo, già direttore del Centro idrico Novoledo e accademico olimpico. In contemporanea si terrà il laboratorio didattico per bambini dai 6 ai 12 anni dal titolo “L’acqua e i suoi superpoteri” a cura di Scatola Cultura. Prenotazioni obbligatorie solo per il laboratorio sul sito scatolacultura.it.

In programma c’è inoltre l’apertura straordinaria con visita guidata, a cura dei proprietari, di Villa Ghislanzoni Curti e della sua serra ottocentesca. L’appuntamento è alle 10 e alle 11.30. Per prenotazioni: 3487045244 o claudia@villaghislanzoni.it, www.villaghislanzoni.it (biglietti a tariffa speciale).

Tornano anche le visite guidate al Museo di Arte Sacra di Monte Berico.

Per maggiori informazioni: https://eventi.comune.vicenza.it/Eventi/Domenica-ecologica-24-novembre-2024

Blocco del traffico

I cittadini sono fortemente invitati a lasciare a casa la propria auto e sperimentare modalità di spostamento a basso impatto ambientale anche nelle aree non soggette al blocco, aderendo alle numerose iniziative culturali, di mobilità sostenibile, cittadinanza attiva e sensibilizzazione ambientale in programma.

Il blocco del traffico, che prevede il divieto di circolazione di tutti i veicoli a motore con qualsiasi tipo di alimentazione, esclusi quelli elettrici, si svolgerà domenica 24 novembre 2024 dalle 10 alle 18 nell’area all’interno delle mura storiche. La circolazione sarà inoltre vietata dalle 9.30 alle 12.30 in via Palemone, nel tratto tra le scuole Tiepolo e Barolini, per consentire lo svolgimento degli eventi organizzati dalle associazioni del quartiere San Pio X.

Trasporto pubblico locale

Verrà incentivato l’utilizzo del trasporto pubblico locale, prevedendo l’incremento delle corse del centrobus Linea 10 parcheggio Stadio (ogni 12 minuti) e la possibilità per i nuclei famigliari di utilizzare la navetta con un unico biglietto da 2.90 comprensivo del costo del parcheggio. In aggiunta, in tutte le linee cittadine del trasporto pubblico locale un singolo biglietto a pagamento sarà valido per tutta la giornata. Per maggiori informazioni: https://www.svt.vi.it/

Parcheggi

Oltre al parcheggio di interscambio Stadio sono aperti i parcheggi Cricoli, Cattaneo e quelli in via Framarin, viale D’Alviano, Porta San Bortolo, viale Rodolfi (in prossimità dell’ingresso dell’ospedale), piazzale Bologna. Resta aperto anche il parcheggio Verdi, con svolta obbligatoria a destra in uscita dal parcheggio in direzione piazzale della Stazione.

Elenco delle strade percorribili che circondano l’area vietata alla circolazione

Viale Mazzini; viale D’Alviano; viale F.lli Bandiera (dalla rotatoria di porta San Bortolo a viale Rodolfi); via Rodolfi; via Ceccarini; via Legione Gallieno; viale Margherita; viale del Risorgimento Nazionale; viale X Giugno (da viale Risorgimento Nazionale a viale Venezia); viale Venezia; piazzale della stazione; viale Milano; viale dell’Ippodromo; piazzale Bologna.

Chi può circolare

Sono previste eccezioni al divieto di circolazione. Possono circolare, tra gli altri, i veicoli al servizio delle persone con disabilità (muniti di contrassegno), di persone affette da gravi patologie documentate (con certificazione rilasciata dagli enti competenti o autocertificazione), di persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse, di chi deve essere sottoposto a terapie, cure indispensabili ed indifferibili, analisi e visite mediche, di persone impegnate nell’assistenza a ricoverati in luoghi di cura, nel proprio domicilio o nei servizi residenziali per autosufficienti e non (con autocertificazione o dichiarazione ditta se privi di distintivi o particolari segni di riconoscimento applicati alle fiancate della carrozzeria); i veicoli utilizzati per recarsi alla farmacia di turno nel caso questa si trovasse all’interno dell’area vietata alla circolazione (con autocertificazione o copia della ricetta medica); i residenti dell’area interessata al blocco che si devono recare all’obitorio dell’ospedale di Vicenza (con autocertificazione), alla stazione ferroviaria, alla stazione Svt, per accompagnare o prelevare passeggeri di treni e autobus (i conducenti e gli eventuali accompagnatori dovranno essere provvisti di autocertificazione o di biglietto e/o abbonamento treni/autobus); i veicoli di ospiti o dei loro accompagnatori di alberghi, strutture ricettive simili o case di accoglienza ubicati nella zona interdetta, per il solo percorso di andata e ritorno (con obbligo di esposizione di copia della prenotazione o provvisti di autocertificazione); veicoli di lavoratori turnisti, residenti o con sede di lavoro all’interno dell’area vietata alla circolazione, con turno d’inizio o fine orario e/o zone non sufficientemente coperte dal servizio pubblico di linea (con dichiarazione della ditta o provvisti di autocertificazione), l’eccezione in questione non riguarda i lavoratori con orario giornaliero spezzato (mattina e pomeriggio); i veicoli a trazione esclusivamente elettrica (no ibridi).

Per altre particolari casistiche il direttore del Settore Ambiente e Patrimonio potrà rilasciare specifiche autorizzazioni attraverso la consegna di copia dell’ordinanza appositamente vidimata con eventuali prescrizioni (ad es. tragitto obbligatorio, orari, ecc.) da esporre sul cruscotto del veicolo.

L’autocertificazione deve essere esposta sul cruscotto in modo ben visibile e deve contenere: gli estremi del veicolo, le indicazioni dell’orario, del luogo di partenza e di destinazione e la motivazione del transito.

Sanzione

Per chi viola il divieto è prevista una sanzione amministrativa di 87 euro.

In caso di pioggia

In caso di maltempo intenso il blocco del traffico potrà terminare in anticipo rispetto all’orario previsto o essere annullato. Sarà a discrezione dei singoli organizzatori valutare se mantenere o annullare i rispettivi eventi.

Per maggiori informazioni: https://www.comune.vicenza.it/Novita/Avvisi/Domenica-ecologica-24-novembre-Blocco-del-traffico