Vicenza – Apre la stagione serale al Teatro Astra con ‘The Mountain di Señor Serrano’

The Mountain di Señor Serrano



La compagnia spagnola, vincitrice del premio Drac D’Or e del Leone d’Argento della Biennale Teatro di Venezia, l’8 novembre 2024 è ospite de La Piccionaia

Il Teatro Astra di Vicenza inaugura la sua stagione serale con il ritorno della pluripremiata compagnia spagnola SEÑOR SERRANO. L’8 novembre 2024, lo spettacolo “THE MOUNTAIN” darà infatti avvio alla stagione “Terrestri 2024-2025“, organizzata da La Piccionaia per il Comune di Vicenza.

La compagnia Señor Serrano, apprezzata in tutto il mondo, ha ricevuto il premio Drac D’Or e il Leone d’Argento della Biennale Teatro di Venezia. Dopo la tappa vicentina lo spettacolo sarà presentato anche a LIMA in PERU, a marzo, e a PARIGI in Francia, in maggio.

THE MOUNTAIN DELLA COMPAGNIA SEÑOR SERRANO – un viaggio metaforico alla ricerca della verità



«C’è una immagine ampiamente diffusa che ripercorre la storia delle idee – spiega la compagnia presentando lo spettacolo – scalare una montagna, superare le difficoltà per raggiungere la cima e, una volta lì, vedere il mondo “così come è”. Dunque, raggiungere la verità e non solo ombre e riflessi. Ma è davvero così? Esiste la verità?».

Firmato da ALEX SERRANO, PAU PALACIOS e FERRAN DORDAL, The Mountain è una produzione GREC Festival de Barcelona, Teatre Lliure, Conde Duque Centro de Cultura Contemporanea, CSS Teatro Stabile di Innovazione del Friuli – Venezia Giulia, Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, Zona K, Monty Kultuurfaktorij, Grand Theatre, Feikes Huis.

La metafora della vita diventa anima di uno spettacolo: l’immagine ampiamente diffusa dello scalare una montagna è l’inizio di una ricerca, il percorso esplorativo sulla verità. Ma c’è davvero un mondo da vedere? Qual è la verità? Spesso guardando dall’alto non si vede altro che nuvole e nebbia che ricoprono tutto o un paesaggio che cambia a seconda dell’ora del giorno o del tempo. È la verità una cima da coronare e basta, o piuttosto un sentiero freddo e inospitale che deve essere continuamente percorso?

Su The Mountain convergono la prima spedizione sull’Everest, il cui esito è ancora oggi incerto; Orson Welles che semina il panico con il suo programma radiofonico La Guerra dei Mondi; giocatori di badminton che giocano a baseball; un sito Web di fake news; un drone che scruta il pubblico; molta neve; schermi mobili; immagini frammentate; e Vladimir Putin che parla soddisfatto di fiducia e verità.

Una rete di idee, storie, immagini, azioni e concetti è alla base del quadro drammaturgico di The Mountain. Con materiali, dispiegati in strati che si mescolano creando connessioni inaspettate, lo spettacolo si presenta come un’esplorazione senza mappa sul mito della verità: i protagonisti di una drammaturgia che cavalca la storia degli ultimi 100 anni aiutano ad esplorare la verità e la sua credibilità.

LA COLLABORAZIONE TRA LA COMPAGNIA INTERNAZIONALE E LA PICCIONAIA



Dopo lo spettacolo THE MOUNTAIN, la compagnia Señor Serrano salirà sul palcoscenico del Teatro Astra anche con DEMETRA (il 30 e il 31 gennaio 2025), all’interno della rassegna Teatro Scuola, e con la partecipazione nella drammaturgia dello spettacolo SEI STATO TU! (6 febbraio 2025), diretto da Carlo Presotto e presentato sempre all’interno della rassegna Teatro a Scuola.

«Quest’anno, la stagione di Terrestri offre un focus tematico su particolari compagnie che hanno fatto la storia del Teatro Astra – spiegano i curatori della stagione, Nina Zanotelli e Sergio Meggiolan –. Tra queste spicca Señor Serrano, voce importante del teatro contemporaneo internazionale e d’avanguardia. Con produzioni originali, basate su storie tratte dai tempi attuali, la compagnia racconta il rapporto con il potere, utilizzando la ricchezza di strumenti innovativi e vintage per estendere i confini del proprio teatro. Fondendo performance, testi, video, suoni e modelli in scala, Señor Serrano mette in scena storie sugli aspetti discordanti dell’esperienza umana di oggi»

INTERROGARSI SULL’ESSERE UMANO CON LA RASSEGNA TERRESTRI

Il programma della rassegna Terrestri 24.25 si apre con THE MOUNTAIN della compagnia catalana Señor Serrano e proseguirà con VORREI UNA VOCE di Tindaro Granata (22 novembre 2024), un monologo che esplora i sogni e le speranze di una comunità reclusa attraverso le canzoni di Mina. IL GRANDE VUOTO di Fabiana Iacozzilli (12 dicembre 2024) racconterà la dissoluzione di una famiglia parallelamente al deterioramento della memoria della sua capostipite, trasformando il dolore in bellezza e resistenza. La stagione proseguirà poi con NATALE IN CASA CUPIELLO dei Teatri di Napoli (25 gennaio 2025), una rivisitazione innovativa dell’opera classica di Eduardo De Filippo con il teatro di figura. Lo spettacolo è stato vincitore del Premio Ubu 2023 per i migliori costumi

Marta Cuscunà con CORVIDAE SGUARDI DI SPECIE (7 febbraio 2025) inviterà a una riflessione critica dell’impatto umano sul pianeta grazie ad una performance per attrice e corvi meccanici. IL FUOCO ERA LA CURA di Sotterraneo (21 febbraio 2025) reinterpreterà il classico FAHRENHEIT 451 di Bradbury, esplorando il valore della cultura e della lettura. LUISA di Valentina Dal Mas (7 marzo 2025), vincitrice del Premio Scenario Periferie 2023, racconterà la resilienza e la bellezza nascosta nell’animo umano attraverso la metafora del cucito. AUTORITRATTO (21 marzo 2025) , il nuovo lavoro di Davide Enia, offrirà un’incursione potente nel mondo della mafia siciliana, riflettendo sulla brutalità e il sacrificio. Chiuderà la rassegna ANONIMA SEQUESTRI di Leonardo Tomasi (4 marzo 2025), vincitore del Premio Scenario 2023, con uno spettacolo che esplorerà l’identità attraverso meccanismi metateatrali.

Oltre agli spettacoli in abbonamento, la rassegna Terrestri ospiterà lo spettacolo THE DOOZIES (23 aprile 2025) con Marta dalla Via e Silvia Gribaudi, organizzato dalla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza all’interno della rassegna Luoghi del Contemporaneo Danza.

BIGLIETTI E ABBONAMENTI

Costo dei biglietti: € 15 intero; € 13 ridotto; € 10 ridotto gruppi (minimo 10 persone);€ 7 ridotto studenti

Abbonamenti: per il completo (9 spettacoli) € 110 intero; € 90 ridotto; € 60 ridotto studenti; parziale 5 spettacoli a scelta libera € 70 intero; € 55 ridotto

Carnet: per 3 spettacoli a scelta libera € 40 intero; € 35 ridotto; card studenti 5 ingressi a scelta libera

€ 30 per studenti scuole superiori, iscritti laboratori Astralab.

INFORMAZIONI E PREVENDITE

