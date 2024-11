Vicenza al fianco della Rete contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il 20 novembre ricorre la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L’amministrazione rilancia l’appello promosso in occasione di questa giornata da Re.a.dy, la Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni che opera per il superamento delle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, a cui aderisce anche il Comune di Vicenza.«Re.a.dy vuole tenere alta l’attenzione sulla disparità di trattamento che subiscono i bambini e le bambini delle famiglie omogenitoriali nel nostro Paese – spiega la vicesindaca con delega alle pari opportunità Isabella Sala -. Re.a.dy infatti ricorda che l’articolo 2 della Convenzione sui diritti dell’infanzia, ratificata dall’Italia nel 1991, prevede che gli Stati adottino “tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione…”. Per rendere effettivo questo impegno, si chiede quindi al legislatore di intervenire per consentire anche ai bambini e alle bambine nati da una coppia non eterosessuale di vedere riconosciuta la loro famiglia al pari delle altre».Il 20 novembre ricorre inoltre la Giornata internazionale in ricordo delle vittime di transfobia. Nel suo appello Re.a.dy sottolinea anche la necessità di favorire iniziative di sensibilizzazione per contrastare i fenomeni di discriminazione e violenza legati all’identità di genere.