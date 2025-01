Vicenza – Ai Ferrovieri ‘Lettere dal Fronte’: spettacolo teatrale sulla storia di Imelde Rossato e Italo Tombolato

“Lettere dal Fronte” – Uno spettacolo teatrale per riflettere e amare (sotto: la locandina)

L’Associazione Nazionale Ex Internati, l’Ensemble Vicenza Teatro, l’Associazione ArsAmanda e il Piccolo Coro, presentano lo spettacolo teatrale “Lettere dal Fronte”, che si terrà venerdì 24 gennaio 2025 alle ore 20.30 presso la chiesa di Sant’Antonio ai Ferrovieri in via Prandina 8, Vicenza.

Lo spettacolo, tratto dalla storia vera di Imelde Rossato e Italo Tombolato, ex internati militari italiani (IMI), nasce da un’idea di Lucia Pomi e si propone di commemorare, a 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, una vicenda romantica che invita alla riflessione e al valore dell’amore in tempi difficili.

Con l’adattamento e la regia di Fabiola Gozzi e Irma Sinico, la rappresentazione vedrà in scena attori di talento come Irma Sinico, Claudio Manuzzato, Leris Zanon e Franco Zamberlan, accompagnati dalla voce della cantante Paola Burato e dalle emozionanti interpretazioni del Piccolo Coro diretto da Pier Lobba.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

Questo progetto speciale è frutto della collaborazione tra diverse associazioni culturali e sociali, ed è realizzato con il supporto della famiglia Tombolato, che ha condiviso preziosi ricordi per dar vita a questo omaggio artistico e storico.

Un’occasione imperdibile per ricordare, attraverso il linguaggio del teatro, la forza dei sentimenti e il coraggio delle scelte in momenti di guerra e di privazione, un messaggio universale racchiuso nel monito: “Mai più reticolati nel mondo”.