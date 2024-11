Vicenza – 850 mila euro per le strade: asfaltature previste per l’estate 2025

Una manutenzione straordinaria della rete stradale, del valore complessivo di 850.000 euro. È questo il piano delle asfaltature, previsto per l’estate del 2025, che interesserà alcuni quartieri della città di Vicenza.



«La sicurezza sulle strade, per pedoni, ciclisti e automobilisti, è un nostro obiettivo primario da realizzare anche attraverso una costante manutenzione delle strade – le parole dell’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Cristiano Spiller -. Con le limitate risorse a nostra disposizione, che cerchiamo di ottimizzare coordinando gli interventi anche con i gestori dei sottoservizi in modo da evitare di sovrapporre scavi e cantieri, l’anno prossimo interverremo sulla rete stradale dei quartieri San Bortolo, Laghetto, Saviabona, Santa Croce Bigolina e Debba».



Gli interventi sono stati approvati dalla giunta comunale, individuandoli sulla base del grado di ammaloramento delle pavimentazioni e del volume del traffico. I lavori sono previsti l’anno prossimo, dall’inizio di giugno fino all’inizio di ottobre, per una durata complessiva di 120 giorni.