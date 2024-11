Vicentino – Scontro fra due auto: una prende fuoco

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Alle 15:50, di lunedì 25 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti all’incrocio tra via Ca’ Vico e via Salute a Rossano Veneto per lo scontro tra due auto e l’incendio di una: nessuna persona è rimasta ferita.

Subito dopo lo scontro tra le due Fiat Punto, una delle due ha iniziato a fumare, i carabinieri arrivati per prima sul luogo d’intervento hanno subito fatto spostare l’altra auto evitandone il coinvolgimento.

La squadra dei vigili del fuoco arrivata da Bassano del Grappa ha spento le fiamme dell’auto divampate nel vano motore che hanno irrimediabilmente danneggiato la Punto. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.