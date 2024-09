Verallia Italia premiata per la vicinanza con le scuole e la sostenibilità sociale

Verallia Italia punta sulla formazione professionale per ridurre la distanza tra mondo industriale ed i giovani e per superare il mismatch nel mercato del lavoro, in un’ottica di una concreta politica di sostenibilità sociale. L’azienda, parte di un gruppo globale, leader europeo e protagonista mondiale nel settore del vetro dedicato al food & beverage, è stata premiata da Confindustria con il Bollino per l’Alternanza di Qualità (BAQ) e il Bollino di Confindustria per le Imprese in ITS (BITS).I due prestigiosi riconoscimenti vengono attribuiti alle imprese impegnate in collaborazioni virtuose con le scuole Superiori e i centri di formazione professionale, e nella diffusione delle discipline STEM e della cultura tecnica attraverso la promozione delle Fondazioni ITS.È la prima volta che un’azienda del settore vetro viene premiata con entrambi i Bollini di Qualità per l’Alternanza Scuola-Lavoro e per la collaborazione con gli ITS.«Sostenibilità non significa soltanto lavorare per ridurre l’impatto ambientale dei prodotti che immettiamo sul mercato, ma anche impegnarsi per un mondo migliore nel quale le future generazioni possano vivere con serenità. Per questo avvertiamo profondamente la responsabilità di intervenire in maniera diretta affinché la formazione didattica si ponga in linea con le attuali esigenze industriali. – commenta Luca Bollettino, direttore HR e Comunicazione di Verallia Italia – Con il mondo dell’Istruzione intratteniamo una molteplice tipologia di rapporti: tanto per citare qualche numero, soltanto nel primo semestre di quest’anno abbiamo incontrato 850 studenti di cui la maggior parte proveniente da istituti tecnici e professionali, organizzato 25 appuntamenti tra visite in azienda e testimonianze in aula, attivato circa 30 stage tra alternanza scuola lavoro (ASL), percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO)e tirocini».Verallia Italia, infatti, ha ideato un innovativo progetto sperimentale nazionale denominato Generazione Verallia, sviluppato in collaborazione con alcuni Istituti partner tra cui l’Istruzione Superiore Federico Patetta di Cairo Montenotte (Savona) e l’Istituto ISS G. Galilei di Ostiglia (Mantova), con l’obiettivo di favorire l’inserimento di giovani qualificati in azienda, agevolare il ricambio generazionale e la conoscenza delle opportunità di lavoro.Sempre nel periodo da gennaio a giugno 2024 sono nate due partnership, con l’ITS LAST Logistica (Verona) e l’ITS Meccatronico Veneto (Vicenza): «Abbiamo inoltre preso parte alla valutazione di alcuni progetti che sono stati premiati durante un evento dedicato, – conclude Bollettino – mentre, sono orgoglioso di segnalare anche il nostro sostegno al progetto GEA EDU per promuovere la cultura della sostenibilità nelle scuole e che ha coinvolto ben 1.860 studenti provenienti da 17 regioni italiane. Ritengo che tutti questi progetti siano la concretizzazione dei valori che ci guidano e che mettono al centro le persone, la loro formazione e un investimento continuo nelle generazioni future».