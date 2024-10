Veneto – Neonato trovato morto in casa dopo il parto: indagini in corso

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Questa mattina, a Piove di Sacco (Padova), è stato ritrovato senza vita un neonato, partorito in casa. La madre è stata trasferita all’ospedale di Padova per ricevere assistenza medica e fornire chiarimenti sull’accaduto. L’episodio si è verificato al primo piano del Serale Club, un edificio che ospita un dormitorio frequentato da diverse persone. A dare l’allarme è stato un vicino, che ha contattato i numeri d’emergenza.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118, che hanno subito avvisato i carabinieri. Le forze dell’ordine hanno quindi delimitato l’area per effettuare i rilievi necessari e avviato un’indagine per ricostruire le circostanze del parto avvenuto in casa. I familiari della madre sono stati interrogati dagli investigatori per acquisire ulteriori informazioni utili alla ricostruzione dell’episodio.

