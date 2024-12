Veneto – La neve rende difficili i soccorsi: due morti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Domenica 22 dicembre è stata una giornata di emergenze nell’Alto Bellunese a causa della neve e del maltempo. Due episodi drammatici hanno segnato la giornata, con la morte di un turista olandese di 57 anni e di un’anziana di 74 anni, entrambe causate da malori improvvisi. Patrick Kalle, 57 anni, in vacanza ad Arabba con la famiglia, ha accusato un malore fatale al rientro da una giornata sulle piste. L’uomo si è sentito male nella sua stanza d’hotel. Nonostante l’intervento tempestivo del personale del 118 e dell’elicottero del Suem, per il turista non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno fatto il possibile, ma il medico non ha potuto che constatarne il decesso. L’elicottero, intervenuto nonostante le condizioni proibitive, è rimasto bloccato dalla neve per quasi due ore prima di poter tornare alla base.

Sempre domenica, un’altra tragedia ha colpito la comunità di San Vito di Cadore. Marisa Belli, 74 anni, è stata trovata senza vita nella sua abitazione dai familiari, preoccupati perché non rispondeva alle loro chiamate. L’anziana, che viveva sola, è stata colpita da un malore nel sonno.

Le abbondanti nevicate hanno reso difficili gli interventi dei soccorritori. Numerose le operazioni per auto bloccate e mezzi in panne, a cui si è aggiunto il dramma delle due vite spezzate, che hanno segnato profondamente questa domenica prenatalizia.