Veneto – Il 30 novembre inizia la stagione sciistica sulle Dolomiti

Il 30 novembre segnerà l’inizio della 50ª stagione di Dolomiti Superski.

Gli impianti di risalita nei comprensori di Cortina d’Ampezzo, Plan de Corones, 3 Cime Dolomites, Val di Fiemme-Obereggen, Alpe Lusia-San Pellegrino e Civetta entreranno in funzione, mentre le valli centrali, inclusa la Sellaronda, apriranno il 5 dicembre 2024. Entro il 7 dicembre, tutte e 12 le zone sciistiche delle Dolomiti saranno operative, meteo e innevamento permettendo.

La storia di Dolomiti Superski inizia il 14 novembre 1974, quando i rappresentanti di sei consorzi funiviari di Cortina d’Ampezzo, Plan de Corones, Alta Badia, Val Gardena-Alpe di Siusi, Val di Fassa-Carezza e Arabba firmarono l’atto che ufficializzava la nascita dell’Associazione Superski Dolomiti davanti a un notaio di Brunico. Oggi il consorzio conta 130 società funiviarie.

Per celebrare il cinquantenario, torna l’offerta “Superski Family”, un abbonamento per gruppi familiari che consente di sciare per un numero predefinito di giorni durante la stagione, con la massima flessibilità. Anche quest’anno, durante la prevendita di novembre 2024, sarà disponibile con uno sconto del 20%. Inoltre, a partire dalla stagione 2024-25, la scontistica “Junior” del 30% sugli skipass giornalieri e plurigiornalieri sarà estesa a tutti i minori di 18 anni, mentre finora era riservata ai minori di 16 anni. “Abbiamo deciso di coinvolgere ancor di più le nuove generazioni per appassionarli allo sci e fidelizzare la clientela del futuro”, ha dichiarato Andy Varallo, presidente di Dolomiti Superski.

Per la stagione 2024-25, sono stati investiti oltre 95 milioni di euro per migliorare gli impianti e i sistemi di innevamento.