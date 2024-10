Veneto – Furgone infilza guardrail: ferito l’autista

La notte scorsa, mezz’ora prima della mezzanotte di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Callunga a Cessalto per un furgone finito contro il guardrail, dopo la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente, rimasto ferito.

La squadra dei vigili del fuoco accorsi da Motta di Livenza, hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto il conducente rimasto bloccato all’interno del furgone. Il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem, stabilizzato e trasferito in ospedale. i carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.