VENETO – Finiscono in un fossato in piena notte: miracolate due donne

Bevilacqua: escono di strada e finiscono un fossato, illesi conducente e passeggero.

Questa notte, intorno alle ore 3.30, i vigili del fuoco sono intervenuti sulla Regionale 10 nel comune di Bevilacqua (Verona) per un incidente stradale.

Una vettura è finita in un fossato dopo che la conducente ne aveva perso il controllo, illese le due donne che erano a bordo del mezzo. I vigili del fuoco, partiti dal distaccamento di Legnago con un autopompa e 5 unità, giunti sul posto hanno collaborato, con i sanitari presenti, per prestare soccorso alle due donne che se pur illese, sono state ricoverate per accertamenti presso l’ospedale di Legnago. In seguito si è provveduto a mettere in sicurezza il veicolo che risultava alimentato a GPL. Sul posto, per le indagini, carabinieri della stazione di Oppeano.

Le operazioni si sono concluse dopo circa due ore.