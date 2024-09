Va a rubare all’ecocentro: arrestato 65enne vicentino

La sera del 3 settembre scorso, a seguito della segnalazione di un cittadino, una pattuglia del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino è intervenuta in via Summano a Zanè, dove era stata riportata la presenza di persone all’interno dell’ecocentro comunale. Giunti sul posto, gli agenti hanno udito rumori metallici provenienti dall’interno e hanno notato un uomo uscire dall’area attraverso un varco nella recinzione metallica, creata tagliandola con un tronchese. L’uomo, identificato come A.L., 65enne di Thiene, è stato sorpreso mentre trasportava un televisore.

Fermato e condotto presso il comando di via Rasa, è emerso che lo zaino in suo possesso conteneva diversi attrezzi da scasso. A.L. è stato arrestato per furto aggravato, ma successivamente rilasciato su disposizione del PM di turno presso la Procura della Repubblica di Vicenza. Il televisore recuperato è stato restituito all’azienda AVA srl, mentre gli attrezzi da scasso trovati in suo possesso sono stati sequestrati.