Unpli Vicenza: la burocrazia spaventa i volontari

123 Pro Loco che riuniscono 15.000 soci nella sola provincia di Vicenza, tra cui tantissimi volontari: sono loro che mantengono vive le nostre comunità occupandosi di turismo, cultura, sport, spettacoli, enogastronomia e tradizioni.

Realtà grandi e piccole che per molti paesi sono un vero e proprio presidio d’identità: «Si va da piccole realtà alle più grandi tutte che si attivano mettendo a sistema tantissime iniziative per tutelare e promuovere la cultura del territorio» racconta Antonio Chemello, presidente dell’Unione delle Pro Loco vicentine.

Un lavoro importante che i volontari svolgono senza alcun ritorno economico: «Nonostante ciò, le nostre associazioni devono destreggiarsi tra mille difficoltà burocratiche – precisa Chemello – rendendo la gestione paragonabile a quella di un’azienda».

Da anni le Pro Loco tramite Unpli Nazionale ed Unpli Veneto richiamano l’attenzione su queste problematiche, chiedendo a gran voce l’alleggerimento del carico burocratico: «Ora guardiamo con grande speranza al Disegno di Legge che prevede la semplificazione delle normative per le manifestazioni temporanee che consentirebbe a tante Pro Loco di non rinunciare all’organizzazione di eventi – sottolinea Rino Furlan, presidente UNPLI Veneto – La proposta, lanciata dal senatore veneto Antonio De Poli e sottoscritta da parlamentari bipartisan, è quella di autorizzare le manifestazioni di un solo giorno fino a 1.000 presenze e fino all’una di notte, con una semplice comunicazione Scia (come fatto nel periodo del Covid). Nel caso di eventi su più giorni servirà la commissione Pubblico Spettacolo ma, una volta autorizzata, la documentazione avrebbe una valenza di 5 anni».

MANIFESTAZIONI E TURISMO

Alla preoccupazione si accompagna però anche una certa soddisfazione, legata al sensibile aumento dei flussi turistici nella provincia, anche dall’estero. Le manifestazioni organizzate dalle Pro Loco vicentine, raccontano il territorio e la sua storia gastronomica e artigianale e sembrano essere di grande attrattiva per chi arriva a visitare il vicentino. «C’è dialogo con le altre associazioni locali – aggiunge Chemello – come anche con la prefettura e le forze dell’ordine. Sono alleati preziosi che ci sostengono nello svolgimento dei tanti eventi che organizziamo».

Una fitta rete di collaborazioni virtuose, a sostegno di tutte le iniziative che il comitato Unpli Vicenza si prepara a mettere in campo per questo 2025: «Parteciperemo al bando dedicato ai comitati provinciali – sottolinea ancora il presidente di Unpli Vicenza – che finanzia attività di valorizzazione ambientale e culturale, eventi turistici e riproporremo, in collaborazione con la Provincia di Vicenza e AMBAC, il Festival della Cultura Popolare con le Pro Loco e le Bande Vicentine, che si terrà il 6 aprile in Villa Cordellina Lombardi. Allo stesso tempo, le nostre associate continueranno a portare avanti le tradizionali attività, appannaggio d’elezione delle Pro Loco nel ruolo di custodi delle tradizioni popolari e altre iniziative, come il progetto nelle scuole “Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale del Veneto”».

LA SICUREZZA

La riforma del Terzo Settore ha modificato in profondità il panorama dell’associazionismo, stimolando la crescita delle realtà più organizzate. Unpli Nazionale, ha posto attenzione a tutto questo e tra le principali novità a favore delle Pro Loco c’è l’introduzione di polizze di protezione, che garantiscono maggiore sicurezza a tutte le figure coinvolte. In particolare, sono stati previsti da Unpli tre tipi di copertura fondamentali: la polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) che copre danni per 10 milioni di euro per ogni Pro Loco che tutela dalle eventuali richieste di risarcimento per danni causati a terzi durante gli eventi organizzati, una copertura di tutela legale per 30 mila euro e la polizza infortuni, che protegge i volontari soci delle Pro Loco durante tutte le attività. Queste polizze sono già incluse nella quota associativa annuale versata. Tali strumenti rappresentano un supporto importante per le Pro Loco e per i volontari, considerando l’aumento delle responsabilità e gli adempimenti burocratici in continuo aggiornamento.

LA DIGITALIZZAZIONE

L’inesorabile avanzamento delle tecnologie e dei processi di digitalizzazione invita non solo il mondo imprenditoriale e istituzionale, ma anche le realtà di volontariato come le Pro Loco, ad aggiornare le proprie competenze digitali. Ed è per questo che Unpli Vicenza, insieme alle altre unioni provinciali, si prefigge di potenziare ulteriormente i canali social e di comunicazione digitale, tra cui il sito www.prolocovicentine.it . Si tratta di strumenti che richiedono un certo livello di educazione digitale, per questo Unpli Vicenza, insieme agli altri comitati provinciali Unpli Veneto, parteciperà al progetto “Attivi e Connessi” che permetterà alle associazioni locali di accedere ai fondi regionali erogati con il fine di ridurre il divario digitale intergenerazionale.

Capendo le difficoltà delle Pro Loco UNPLI Nazionale dal 2016 ha lavorato e sta lavorando su un’iniziativa all’avanguardia che è “My Unpli”, ovvero un portale nazionale che mette in rete Unpli Nazionale, Comitati regionali, Comitati provinciali e Consorzi, tra cui anche le Pro Loco vicentine, semplificando l’organizzazione dell’attività associativa. «Sarebbe bello se Unpli potesse offrire più servizi e maggiori agevolazioni, ma la situazione non è facile: per fare ciò servono risorse economiche e personale adeguato – tira le fila Chemello – capace di utilizzare i nuovi strumenti digitali che diminuiscono il carico di lavoro».

