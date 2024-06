UN’ESTATE CON IL TEATRO A NOVENTA!

Presentata a Noventa la stagione teatrale estiva, dedicata al compianto Franco Bellin. Gli appuntamenti nei venerdì di luglio, per tutte le tipologie di pubblico. il servizio di Elisa Santucci (sotto: la locandina)

Comunicazione

orna dopo il successo degli ultimi anni l’ESTATE TEATRALE grazie alla collaborazione tra Comune di Noventa Vicentina e la compagnia “Amici del Teatro – Dino Marchesin”. La rassegna è dedicata al prof. Franco Bellin, che fortemente aveva creduto nella realizzazione di questo progetto, portando il teatro all’aperto. La rassegna, arrivata quest’anno all’ottava edizione, porterà in scena al Parco Ca Arnaldi cinque spettacoli di altissima qualità ogni venerdì sera dal 28 giugno al 26 luglio. Ad aprire questo venerdì sarà il celebre monologo di Alessandro Baricco Novecento, reso famoso anche dal bellissimo film di Giuseppe Tornatore, portato in scena dalla compagnia TIC Teatro Instabile di Creazzo per la regia di Armando Carrara.

A seguire venerdì 5 luglio il Duo De Andrè, con la voce di Andrea Filippi, che vedremo anche al piano e chitarra, e il violino di Valeria, eseguirà brani popolari del cantautore genovese La settimana successiva arriverà il classico Shakespeariano Le allegre comari di Windsor della compagnia La Trappola per la regia di Alberto Bozzo, seguito poi il 19 luglio dallo spettacolo Venere in pelliccia della compagnia teatrale Baroni Rampanti, tratto liberamente dal romanzo di Leopold von Sacher-Masoch e diretto da Emanuela Bonetti. A chiudere la rassegna il 26 luglio sarà il Cyrano di Bergerac con il ritorno della compagnia teatrale L’Archbugio per la regia di Giovanni Florio.

Il costo del biglietto è di €8.

Solo per lo spettacolo del “Duo De Andrè” il costo del biglietto è di €12 (ingresso su prenotazione – vedere locandina)