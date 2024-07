Una magnifica festa del Redentore all’Hilton Molino Stucky

Venezia, luglio 2024: Nel mese di luglio la città di Venezia si trasforma in un meraviglioso palcoscenico, e manda in scena un evento unico al mondo: la Festa del Redentore. È la ricorrenza più amata dai veneziani e dai visitatori della città. In occasione di questo evento storico e suggestivo, la Serenissima si veste del suo massimo fulgore, per una festa ricca di manifestazioni, di giochi di luce, fuochi d’artificio e molto altro.

L’Hilton Molino Stucky, situato strategicamente lungo le rive de La Giudecca, rappresenta il luogo perfetto per godere al meglio questa magica e storica ricorrenza, immersi nel cuore dell’evento e con una vista incantevole sulla città. I momenti clou della manifestazione si dispiegano proprio lungo il canale della Giudecca, e gli ospiti dell’albergo hanno la straordinaria opportunità di essere letteralmente immersi nello spettacolo, a breve distanza dalla Chiesa del Redentore e dal ponte votivo di barche, e nel fulcro della processione, che si dipana dall’isola principale di Venezia fino alla Chiesa del Redentore.

Ma non solo panorama mozzafiato e esperienza immersiva nella festa: in occasione di questo evento affascinante l’Hilton Molino Stucky propone un percorso culinario d’eccezione, con due splendide cene di gala. Una nell’esclusivo Skyline Rooftop Bar, uno dei punti più alti di Venezia, e l’altra al raffinato ristorante “Aromi” sulle rive del canale della Giudecca. Entrambe sono curate dall’Executive Chef Ivan Fargnoli, che anche qui declina il suo stile personale, che combina sapori internazionali, ingredienti insoliti e ricette innovative.

La cena di gala dello Skyline Rooftop Bar, dopo un brindisi con Canapè a bordo piscina, propone un’esperienza davvero unica. Si apre con un elegante carpaccio di capasanta, accompagnato da vongole selvatiche e caviale Beluga, seguito dal Risotto al dragoncello Gin Stucky e battuta di scampi crudi, e dal Branzino ripieno al salmone e alga nori, baby zucchine con olive, acciughe e germogli, beurre blanc al prezzemolo, che offre un’elegante fusione di sapori del mare. Si prosegue con il Controfiletto di Wagyu pommes Maxim, purea all’aglio nero, funghi e la sua salsa, un piatto che promette di lasciare un’impressione duratura. Una vera sinfonia di sapori per vivere in un ambiente senza eguali l’appuntamento clou dell’estate della Serenissima.

Al ristorante Aromi l’esperienza si vive a contatto con l’acqua, lungo il canale della Giudecca, con una cena che inizia con un delizioso antipasto: Salmone marinato al lime, accompagnato da una salsa thai, salicornia croccante e prezioso caviale Beluga. A seguire, tra le innovazioni che esaltano al meglio i sapori mediterranei, spicca il Filetto di storione confit, rabarabaro ghiacciato, indivia belga in crosta di sesamo, alghe e cumino, panna acida al peponcino. Si conclude in dolcezza con il delizioso Cremino al cioccolato bianco accompagnato da gel al lampone e mousse allo yogurt naturale

In questi itinerari gastronomici ogni portata viene accompagnata e esaltata da un vino scelto accuratamente dal Maître Giovanni Burrafato.

L’atmosfera elegante, la vista incomparabile che spazia dal Canale della Giudecca all’intera città di Venezia, i meravigliosi e spettacolari fuochi da ammirare dall’alto, uniti all’eccellenza culinaria di Ivan Fargnoli fanno di questo appuntamento un’occasione straordinaria e affascinante, in cui l’Hilton Molino Stucky Venice si riafferma ancora una volta come riferimento di prestigio, un luogo irrinunciabile per vivere dalla sua posizione privilegiata la magnifica Festa del Redentore.