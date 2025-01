UN VIAGGIO DELLA MEMORIA: DA ISOLA VICENTINA AL FRONTE GRECO-ALBANESE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

“Albania-Grecia: in cammino sui sentieri della storia. Storie e immagini dei nostri caduti sul fronte greco-albanese”, non è solo un libro di Stefano Frugani e William Rabito. E’ anche un docufilm sulla ricerca dei giovani soldati di Isola Vicentina inviati sul fronte greco-albanese durante la seconda guerra mondiale, molti dei quali caduti e dispersi. Una ricerca che ha riunito una mole impressionante di materiali e documenti, ma anche un vero viaggio nella Storia, vissuto tappa per tappa, zaino in spalla, dai due autori. Servizio di Elisa Santucci.