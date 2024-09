Al via venerdì 6 settembre, con lo spettacolo “La Selva e Il Giardino. L’Arcadia nei madrigali policorali e nel teatro del Cinquecento”, la rassegna culturale “Un palcoscenico unico al mondo” nei giardini di Villa Godi Malinverni

Venerdì 6 settembre alle ore 18:00 il parco di Villa Godi Malinverni a Lugo di Vicenza ospiterà la prima della rassegna culturale “Un palcoscenico unico al mondo”, che si aprirà con lo spettacolo “La Selva e Il Giardino. L’Arcadia nei madrigali policorali e nel teatro del Cinquecento”, messa in scena itinerante di arte performativa di epoca palladiana.

La rassegna si inserisce nell’ambito del restauro del giardino storico di Villa Godi Malinverni, voluto dal proprietario Christian Malinverni e coordinato dall’architetto Nazzareno Leonardi, progettista e direttore dei lavori, attraverso i fondi ottenuti dal PNRR, dal Ministero della Cultura, da Next Generation EU e dal Bando Parchi e Giardini.

Saranno tre gli appuntamenti in cartellone che si alterneranno da settembre a novembre.

Venerdì 6 settembre andrà in scena lo spettacolo “La Selva e Il Giardino. L’Arcadia nei madrigali policorali e nel teatro del Cinquecento”, rappresentazione itinerante tra i giardini del Palladio e il parco storico della villa, organizzata da Maestro Società Cooperativa, in collaborazione con l’Ensemble Dramatodia – Alberto Allegrezza di Bologna e in convenzione con il Conservatorio “Arrigo Pedrollo” di Vicenza. Durante lo spettacolo, il pubblico potrà immergersi nella prassi artistica dell’epoca palladiana nel suo contesto originale.

Il concerto si pone a chiusura di un workshop di musica antica dal titolo “La musica e il teatro a Villa Godi Malinverni al tempo di Palladio” che ha visto coinvolti docenti di livello nazionale ed internazionale, oltre a venticinque allievi provenienti dai conservatori di tutta Italia che, per l’intera durata del workshop, hanno avuto l’opportunità di sperimentare concretamente e in maniera pluridisciplinare il linguaggio codificato del teatro tardo-rinascimentale nella cornice di una delle ville palladiane meglio conservate del Veneto.

L’evento è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili, la prenotazione è obbligatoria scrivendo all’indirizzo email giardinidelpalladio@gmail.com o al numero 331.1279834.