TUTTO PRONTO PER VICENZA JAZZ: LE INTERVISTE E IL PROGRAMMA

Presentata la nuova edizione di New Conversations – Vicenza Jazz “Un sogno lungo ottantotto tasti”, evento di indiscusso valore nella programmazione musicale nazionale, e non solo, giunto quest’anno alla ventottesima edizione (SOTTO: IL PROGRAMMA)

Il festival, con la direzione artistica di Riccardo Brazzale, è promosso dal Comune di Vicenza in collaborazione con la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, in coproduzione con Trivellato Mercedes Benz, con AGSM AIM come sponsor principale e il sostegno di Sonus faber, mentre Acqua Recoaro e Brutal Agency sono sponsor tecnici dell’evento.

Programmazione concentrata dal 13 al 19 maggio macon un prologo il 5 e 7 maggio (date leggermente cambiate rispetto alle consuetudini per l’ospitalità a Vicenza dell’adunata nazionale degli alpini) e un format rinnovato con giornate ancor più dense di musica dal vivo, concerti non stop dal pomeriggio a notte fonda (e anche fino all’alba), sono le caratteristiche di questo jazz festival che continua a dimostrare la sua grande vitalità e la capacità di produrre innovazione di qualità, diventando, grazie alla sua particolare proposta culturale, un evento identitario e di aggregazione per tutta la città e il territorio.

Non solo i teatri saranno il palcoscenico delle stelle del jazz, a Vicenza per l’edizione 2024 di New Conversations, anche se molti dei concerti prenderanno vita al Teatro Olimpico, luogo iconico e sacrale della città e al Teatro Comunale, con le sue sale, i suoi spazi e le location outdoor che ospiteranno il Jazz Café; all’Auditorium Fonato di Thiene e al Teatro Astra di Vicenza per i prologhi; i concerti si terrano dappertutto, dai locali, con gli appuntamenti after hours della programmazione, ai luoghi monumentali del centro storico come la Loggia del Capitaniato e la Basilica Palladiana, edificio simbolo di Vicenza, ma anche nei musei (il Museo del Risorgimento e della Resistenza di Villa Guiccioli, a Monte Berico), i cinema, lungo le vie e le piazze del centro storico con le street band, fino al Cimitero Maggiore con il suo storico appuntamento around midnight: la musica jazz sarà davvero ovunque.

Il tema del festival è tutto nel titolo – “Un sogno lungo ottantotto tasti” – un omaggio al pianoforte nella storia del jazz, e non solo, nel centenario della nascita di Bud Powell (1924 – 1966), padre del moderno piano jazz e nel cinquantesimo della morte di Duke Ellington (1899-1974), direttore d’orchestra, compositore e pianista, il “duca” che ha ispirato intere generazioni di jazzisti; questa scelta connota fortemente e individua il più rilevante tra i molteplici percorsi di ascolto della kermesse con il pianoforte al centro di numerosi appuntamenti, comprese alcune produzioni originali e molte prime nazionali.

Siederanno davanti alla tastiera artisti come Uri Caine, Omar Sosa, Craig Taborn, Marialy Pacheco, Antonio Faraò, Dado Moroni, Danny Grissett, Margherita Fava, Francesca Tandoi e poi ancora Simone Graziano, Paolo Birro, Sade Mangiaracina, Giovanni Guidi…

Nel ricco programma artistico saranno inoltre presenti Paolo Fresu, Paquito D’Rivera, Trilok Gurtu, Chico Freeman, Dhafer Youssef con Eivind Aarset: la palette timbrica si amplierà con gli altri strumenti canonici della musica afroamericana e anche con sonorità esotiche.

Accanto alla programmazione principale, presentata oggi, si animerà una nutrita programmazione diffusa, che sarà accolta nei locali e bar della città, a partire dal 5 maggio, ribadendo questa come una delle caratteristiche che fanno di Vicenza Jazz davvero un unicum.

Saranno oltre 100 le occasioni musicali, tra concerti, jam session, incontri di approfondimento e di discussione, letture, proiezioni in luoghi ufficiali e non convenzionali della città, un pubblico di circa 5.000 spettatori, considerando il solo sbigliettamento (sono i numeri della passata edizione): dati davvero importanti nell’ambito dei festival europei, considerando la particolarità di New Conversations – Vicenza Jazz, evento “distante” dalle programmazioni estive, ospitato in una città di medie dimensioni.

Evento e Partnership

New Conversations – Vicenza Jazzè un festival promosso dal Comune di Vicenza in collaborazione con la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, in coproduzione con Trivellato Mercedes Benz importante gruppo dell’automotive, concessionario di prestigiosi marchi automobilistici per Vicenza, Padova, Verona e Rovigo.

Il festival è sostenuto, come sponsor principale, da AGSM AIM multiutility a servizio del territorio attiva nei settori dell’energia elettrica, del gas, del teleriscaldamento, dell’efficienza energetica, dell’illuminazione, servizi essenziali per la crescita e lo sviluppo delle comunità locali. Si avvale, a partire dalla nuova edizione, del sostegno di Sonus faber come sponsor; l’azienda, fondata a Vicenza nel 1983, si occupa di progettazione e produzione di tecnologia audio di fascia alta; realizza a mano diffusori acustici dal design ispirato alla tradizione secolare della liuteria italiana, coniugando la propria ingegneria audio-tecnica all’avanguardia con le sapienti tradizioni artigianali del nostro paese.

Sono sponsor tecnici del festival Acqua Recoaro storica azienda del territorio fondata a Recoaro Terme nel 1927, attualmente di proprietà di una multinazionale europea, che imbottiglia l’omonima acqua oligominerale e Brutal Agency agenzia di comunicazione digitale e web marketing, con sede in Veneto, che da anni affianca il festival jazz.

La storia di New Conversations – Vicenza Jazzinizia a Vicenza nel 1996, con i fondatori “storici” Luca Trivellato, Matteo Quero, Francesca Lazzari (all’epoca assessore alla cultura del Comune di Vicenza) e naturalmente Riccardo Brazzale, direttore artistico fin dalla prima edizione; dal 2013 l’organizzazione e la gestione del festival sono affidate dal Comune di Vicenza alla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza.

(Quasi) tutte sedute al piano: le grandi star di Vicenza Jazz

Il tema principale domina nel cartellone. E non è solo una questione di presenza di celeberrimi pianisti, portatori di stili e linguaggi assai personali e distinti uno dall’altro, ma anche di progettualità spinta alle estreme possibilità della tastiera. Come nel caso della serata inaugurale, il 13 maggio: al Teatro Olimpico si assisterà a una sorta di olimpiade pianistica, creata appositamente per Vicenza Jazz, nella quale Dado Moroni (un campione dei piano summit internazionali), Danny Grissett, Margherita Fava e Francesca Tandoi si esibiranno in qualunque possibile combinazione dal solo al magniloquente intreccio di quattro pianisti.E non va tralasciato il set d’apertura della serata con Craig Taborn, uno dei pianisti più visionari dell’attuale corrente jazzistica.

Totalmente focalizzata sul pianoforte, oltre che sul lavoro di gruppo, è anche la serata del 16 maggio al Teatro Comunale, con protagonista Uri Caine alla massima potenza: si esibirà a capo di due distinte formazioni dai programmi altamente caratterizzati. In quartetto eseguirà una riduzione jazz ‘cameristica’ della sua opera sinfonico-corale “Honoring Octavius Catto”; poi con un ensemble di otto elementi eseguirà la sua riscrittura della Rhapsody in Blue di Gershwin (e di altre famose songs dello stesso autore), un progetto di raro ascolto in Italia, a una decina d’anni dal suo debutto per celebrare il centenario della prima esecuzione della composizione gershwiniana.

La sera seguente, il 17, sempre al Comunale, il pianoforte sarà affidato alle mani del cubano Omar Sosa: un radicale cambiamento di paradigma estetico col quale si indaga un’altra delle principali traiettorie dell’improvvisazione pianistica odierna, imbevuta di linguaggi geograficamente connotati (latin, afro, world in generale). Sosa sarà protagonista di due set: “Manos”, un duetto di pianoforti con la sua connazionale Marialy Pacheco, e “Food”, sinestesia uditivo-gustativa ideata ed eseguita assieme al trombettista Paolo Fresu, che con Sosa forma un binomio ormai storico.

Il pianoforte condividerà i riflettori col sax la sera del 15 al Comunale: Antonio Faraò e Chico Freeman eseguiranno in quintetto (con il featuring del trombettista Alex Sipiagin) un omaggio a John Coltrane e McCoy Tyner prodotto appositamente per il festival.

Le restanti due serate diversificano gli ascolti, puntando il microfono su strumenti più insoliti. È il caso del clarinetto (oltre che del sax alto) di Paquito D’Rivera, mito vivente della musica cubana, capace di esprimersi nel più puro linguaggio jazz boppistico come nel più infuocato idioma latin (14 maggio, Teatro Olimpico). E ancor più pittoresca è la strumentazione dei due set del 18 maggio al Comunale: all’apertura affidata alle percussioni policrome e poliritmiche dell’indiano Trilok Gurtu, seguirà l’intreccio tra l’oud del tunisino Dhafer Youssef e la chitarra fortemente elettrificata e carica di effetti del norvegese Eivind Aarset, che fa piazza pulita di qualunque categoria estetica abbia mai provato a tenere distinte la musica occidentale da quella orientale, il jazz dal rock e le musiche tradizionali.

E sono pur sempre strumenti a tastiera l’organetto e la fisarmonica piccola imbracciati dal sardo Pierpaolo Vacca, che assieme al conterraneo Paolo Fresu sarà protagonista del concerto di mezzanotte al Cimitero Maggiore (il 17), le sonorità di un’ancestrale musica sarda proiettata verso forme espressive futuribili.

XXVIII Edizione

13-19 maggio 2024

PROGRAMMA

Prologhi

Domenica 5 maggio

ore 21, Auditorium Fonato di Thiene

Eric Mingus & Silvia Bolognesi

“Is That Jazz?” (Celebrating the influences of Gil Scott-Heron)

con Eric Mingus (voce e basso), Silvia Bolognesi (voce e contrabbasso), Emanuele Marsico (voce e tromba), Pee-Wee Durante (voce, trombone e tastiere), Simone Padovani (voce, percussioni e batteria)

in collaborazione con il Comune di Thiene e l’Istituto Musicale Veneto Città di Thiene

Martedì 7 maggio

Ore 21, Teatro Astra

Ensemble Pedrollo

“Le serve”

opera jazz di Federico Benedetti

(da Les Bonnes di Jean Genet)

festival

Lunedì 13 maggio

ore 21, Teatro Olimpico

Craig Taborn Solo Piano

Craig Taborn (pianoforte)

Piano Summit

Four For Piano

“From Duke to Bud (and Back)”

Danny Grissett (pianoforte), Dado Moroni (pianoforte), Francesca Tandoi (pianoforte), Margherita Fava (pianoforte)

Martedì 14 maggio

ore 19, Basilica Palladiana

Proxima – The young side

Luca Sguera & Margherita Fava

Luca Sguera (pianoforte), Margherita Fava (pianoforte)

ore 21, Teatro Olimpico

Paquito D’Rivera Quintet

Paquito D’Rivera (clarinetto, sax contralto), Sebastian Laverde (vibrafono), Pepe Rivero (pianoforte), Gaston Joya (contrabbasso), Georvis Pico (batteria)

ore 22:30, Basilica Palladiana

After Hours – Concerti al termine degli eventi principali

The Last Coat of Pink

“Water’s Break” (music by Björk)

Alberto Dipace (pianoforte), Danilo Gallo (contrabbasso, balalaika bassa), Kathya West (voce, flauto bawu, ‘mbira, percussioni)

Mercoledì 15 maggio

ore 18, Palcoscenico Sala Maggiore del Teatro Comunale di Vicenza

Proxima – The young side

Camilla Battaglia & Simone Graziano

Camilla Battaglia (voce), Simone Graziano (pianoforte)

ore 21, Sala del Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza

Chico Freeman & Antonio Faraò Quartet feat. Alex Sipiagin

“Celebrating our Heroes: John Coltrane & McCoy Tyner”

Alex Sipiagin (tromba), Chico Freeman (sax tenore), Antonio Faraò (pianoforte), Carlo Bavetta (contrabbasso), Pasquale Fiore (batteria)

ore 22:30, Palcoscenico Sala Maggiore del Teatro Comunale di Vicenza

After Hours – Concerti al termine degli eventi principali

Emily Songs Quartet

“Il verso del fiore” nel giardino di Emily Dickinson

musica di Francesco Carta

Francesca Bertazzo Hart (voce e chitarra), Francesco Carta (pianoforte),

Beppe Pilotto (contrabbasso), Luca Nardon (percussioni)

in collaborazione con Poetry Vicenza: Isabella Rizzato presenta “Il Verso del Fiore”

Giovedì 16 maggio

ore 18, Foyer della Sala del Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza

Proxima – The young side

Nerovivo – Evita Polidoro Trio

Davide Strangio (voce, chitarra), Nicolò Francesco Faraglia (chitarra),

Evita Polidoro (voce, batteria, elettronica)

ore 19:30, Vela TCVI (Piazzale esterno del Teatro Comunale di Vicenza)

Aperitivo Proxima – The young side

Wasted

Iacopo Teolis (tromba), Gabriel Francesco Marciano (sax alto), Vittorio Solimene (pianoforte), Giulio Scianatico (contrabbasso), Cesare Mangiocavallo (batteria)

ore 21, Sala Maggiore del Teatro Comunale di Vicenza

Uri Caine Quartet feat. Barbara Walker

“Honoring Octavius Catto”

Uri Caine (pianoforte), Mike Boone (contrabbasso), Jim Black (batteria), Barbara Walker (voce)

Uri Caine Ensemble plays Gershwin

“Rhapsody in Blue”

Ralph Alessi (tromba), Achille Succi (clarinetto e sassofono), Joyce Hammann (violino),

Uri Caine (pianoforte), Mike Boone (contrabbasso), Jim Black (batteria), Theo Bleckmann (voce), Barbara Walker (voce)

ore 22:30, Vela TCVI (Piazzale esterno del Teatro Comunale di Vicenza)

After Hours – Concerti al termine degli eventi principali

Lorenzo Simoni 4tet

Lorenzo Simoni (sax alto), Guglielmo Santimone (pianoforte), Giulio Scianatico (contrabbasso), Simone Brilli (batteria)

Venerdì 17 maggio

ore 16, Cinema Odeon

Berchidda Live

di Gianfranco Cabiddu, Michele Mellara, Alessandro Rossi

Presentazione del documentario a cura di Paolo Fresu, Riccardo Brazzale ed Enrico Ladisa

ore 18, Foyer della Sala del Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza

Proxima – The young side

Marco Centasso 4tet

Alberto Collodel (clarinetto basso), Giovanni Mancuso (pianoforte), Marco Centasso (contrabbasso/basso elettrico), Raul Catalano (batteria)

ore 19:30, Vela TCVI (Piazzale esterno del Teatro Comunale di Vicenza)

Aperitivo Proxima – The young side

Syntax 4tet

Lorenzo Cucco (sax tenore), Michele Zanasi (chitarra elettrica), Frank Masetti (basso elettrico), Francesco Mascolo (batteria)

ore 21, Sala Maggiore del Teatro Comunale di Vicenza

Omar Sosa & Marialy Pacheco

“Manos”

Omar Sosa (pianoforte), Marialy Pacheco (pianoforte)

Paolo Fresu & Omar Sosa

“Food”

Paolo Fresu (tromba), Omar Sosa (pianoforte)

ore 22:30, Vela TCVI (Piazzale esterno del Teatro Comunale di Vicenza)

After Hours – Concerti al termine degli eventi principali

Michele Polga Quartet

“Along Came Betty”

Michele Polga (sax tenore), Alessandro Lanzoni (pianoforte), Gabriele Evangelista (contrabbasso), Bernardo Guerra (batteria)

ore 24, Cimitero Maggiore

Pierpaolo Vacca feat. Paolo Fresu

“Travessu”

Paolo Fresu (tromba), Pierpaolo Vacca (organetto e fisarmonica piccola)

Sabato 18 maggio

dalle ore 15, Loggia del Capitaniato

Un giorno con la Scuola di musica Thelonious (dedicato a Wayne Shorter)

docenti e allievi della Scuola Thelonious

dalle ore 16, Centro Storico

Street band per le vie della città

Banda Storta & Dixie Gang

Ore 18, Foyer della Sala del Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza

Proxima – The young side

Edoardo Ferri Trio con Enzo Pietropaoli e Fabrizio Sferra

Edoardo Ferri (chitarra), Enzo Pietropaoli (contrabbasso), Fabrizio Sferra (batteria)

ore 19:30, Vela TCVI (Piazzale esterno del Teatro Comunale di Vicenza)

Aperitivo Proxima – The young side

Raise Four

Pedrollo Jazz Department

Umberto Dal Barco (batteria), Francesco Benini (pianoforte), Thomas Dal Cappello (contrabbasso) e Zeno Merlini (sassofono)

ore 21, Sala Maggiore del Teatro Comunale di Vicenza

Trilok Gurtu

Trilok Gurtu (percussioni)

Dhafer Youssef & Eivind Aarset

Dhafer Youssef (oud, voce), Eivind Aarset (chitarra)

ore 23, Vela TCVI (Piazzale esterno del Teatro Comunale di Vicenza)

After Hours – Concerti al termine degli eventi principali

Fabrizio Sferra-Dan Kinzelman Quartet

Dan Kinzelman (sax tenore), Giovanni Guidi (pianoforte), Igor Legari (contrabbasso), Fabrizio Sferra (batteria)

ore 24, Basilica Palladiana

Notte dei Musei

Paolo Birro

“Piano Reflections”

Paolo Birro (pianoforte)

Domenica 19 maggio

ore 6, Parco del Museo del Risorgimento e della Resistenza

Sade Mangiaracina Solo Piano

“Futura” (Omaggio a Lucio Dalla)

Sade Mangiaracina (pianoforte)

***

Informazioni

Teatro Comunale di Vicenza

Viale Mazzini, 39 – Vicenza

tel. 0444 324442 – biglietteria@tcvi.it

www.vicenzajazz.org; www.tcvi.it

https://www.facebook.com/vicenzajazz

https://www.instagram.com/vicenzajazz/

BIGLIETTI E ABBONAMENTI

Biglietti

Craig Taborn + Piano Summit [13/05]; Paquito D’Rivera Quintet [14/05]; Trilok Gurtu + Dhafer Youssef & Eivind Aarset [18/05]

Intero: € 25 + d.p. | Over 65 e Under 25: € 20 + d.p.

Chico Freeman & Antonio Faraò Quartet feat. Alex Sipiagin [15/05]

Intero: € 20 + d.p. | Over 65 e Under 25: € 15 + d.p.

Uri Caine Quartet + Uri Caine Ensemble plays Gershwin [16/05]; Omar Sosa & Marialy Pacheco + Omar Sosa & Paolo Fresu [17/05]

Intero: € 30 + d.p. | Over 65 e Under 25: € 25 + d.p.

Pierpaolo Vacca feat. Paolo Fresu [17/05]

Prezzo unico: € 15 + d.p.

Sade Mangiaracina [19/05]

Prezzo unico: € 10 + d.p.

Proxima – The young side

Prezzo unico: € 5 + d.p.

After Hours

Ingresso gratuito

Per i concerti in programma in Basilica Palladiana e sul Palcoscenico del Teatro Comunale di Vicenza sono previsti tagliandi d’ingresso, disponibili online e alla biglietteria del TCVI.

In caso di maltempo, i concerti in programma nella Vela del TCVI saranno spostati nel foyer del Teatro Comunale di Vicenza.

Aperitivo Proxima – The young side

Ingresso gratuito

Paolo Birro [18/05]

Ingresso gratuito

Tagliandi d’ingresso disponibili online e alla biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza.

Abbonamenti

Craig Taborn + Piano Summit [13/05]; Paquito D’Rivera Quintet [14/05]; Chico Freeman &

Antonio Faraò Quartet feat. Alex Sipiagin [15/05]; Uri Caine Quartet + Uri Caine Ensemble plays Gershwin [16/05]; Omar Sosa & Marialy Pacheco + Omar Sosa & Paolo Fresu [17/05]; Trilok Gurtu + Dhafer Youssef & Eivind Aarset [18/05]; Pierpaolo Vacca feat. Paolo Fresu [17/05]; Sade Mangiaracina [19/05]

Intero: € 128 | Over 65 e Under 25: € 104

Prevendite

Biglietti e abbonamenti in vendita a partire da martedì 5 marzo:

Biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza

tel. 0444 324442 – biglietteria@tcvi.it