“Tutti per uno, verde per tutti”: domenica 29 settembre torna la giornata ecologica

Alla scoperta dei giardini segreti con Interno verde, pedalate e incontri all’Hangar Palooza, A tutt’Arte, clean up e visite al Museo di Monte Berico“Tutti per uno, verde per tutti”. È questo il titolo della domenica ecologica che si terrà il 29 settembre. Al centro della giornata di sensibilizzazione promossa dall’assessorato all’ambiente ci sarà infatti l’iniziativa “Interno verde”, che svelerà il patrimonio di giardini e cortili segreti presenti in città. La domenica ecologica si terrà inoltre in concomitanza con l’Hangar Palooza Festival al Parco della Pace, dove si svolgeranno pedalate, laboratori e approfondimenti di stampo ambientale.Per questa giornata ecologica non è previsto il blocco del traffico, ad eccezione di contra’ XX Settembre, contra Porta Padova e contra’ San Domenico, dove non si potrà circolare dalle 8 alle 22 per lo svolgimento di “A tutt’Arte”.«Ogni giardino – pubblico e privato, grande e piccolo che sia – aiuta la comunità: assorbe CO2, mantiene il suolo permeabile, contribuisce a mitigare le temperature – spiega l’assessore all’ambiente Sara Baldinato -. Sabato 28 e domenica 29 potremo scoprire insieme al festival Interno Verde il mondo vegetale che si nasconde dietro ai palazzi del centro storico: un patrimonio botanico diffuso, ricco di bellezza, importante per la salute e il benessere di tutti gli abitanti. Sono previste inoltre ulteriori iniziative di sensibilizzazione ambientale, come le numerose attività che si svolgeranno al Parco della Pace, le visite guidate al Museo d’arte sacra di Monte Berico, il clean up di Plastic Free e la rassegna “A tutt’Arte” in contra’ XX Settembre che sarà interdetta ai veicoli. Per questa occasione non ci sarà invece il consueto blocco del traffico all’interno delle mura storiche. Si tratta infatti di una domenica ecologica aggiuntiva rispetto a quelle previste dalla legge regionale da ottobre ad aprile nella quale vengono proposte solo attività di sensibilizzazione ai temi ambientali. Svolgendosi inoltre in concomitanza con altre iniziative, come l’Hangar Palooza Festival e Interno verde, non è stato possibile radunare i volontari di solito necessari per garantire i controlli ai blocchi».Eventi in programmaInterno Verde

Sabato 28 e domenica 29 settembre i giardini più suggestivi e curiosi della città apriranno eccezionalmente le loro porte al pubblico grazie a Interno Verde Vicenza 2024. Arricchirà l’esplorazione un programma di iniziative dedicate alla natura e all’ambiente, organizzate insieme alle realtà locali: merende sotto gli alberi, visite guidate, laboratori per adulti e bambini, mostre e installazioni.

L’orario di apertura dei giardini sarà dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, salvo eccezioni dettate da specifiche esigenze. Chi vorrà partecipare dovrà iscriversi online (www.internoverde.it.) oppure di persona all’infopoint di Sala Zavatteri, all’interno della Basilica Palladiana (aperto tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18, nel weekend dalle 10 alle 18). Per chi si iscrive entro venerdì 27 settembre il contributo richiesto è di 11 euro, 15 euro nei giorni del festival, sempre gratis per i bambini fino ai 13 anni. L’iniziativa è sostenuta da Comune di Vicenza, Coop Alleanza 3.0, Garden Vicenza Verde, Mulino Bianco, Viacqua, Zitto. Alla sua realizzazione, inoltre, hanno contribuito numerose realtà del territorio.Hangar Palooza Festival

L’Hangar Palooza, che si terrà anche domenica 29 settembre al Parco della Pace dalle 9 alle 3 di notte, ospiterà numerose iniziative di stampo ambientale. Alle 10.30 arriverà la pedalata promossa da Fiab Vicenza Tuttinbici. Un gruppo di biciclette partirà alle 9.30 da piazza dei Signori per poi percorrere le piste ciclabili di Vicenza, Motta e Rettorgole. A loro si uniranno, incrociandosi lungo il percorso, altri due gruppi provenienti dai Comuni di Costabissara e Monticello Conte Otto per l’arrivo tutti insieme al Parco della Pace.Alle 11.30 si concluderà all’Hangar Palooza la quarta edizione di “Pedalando in Rosa”, iniziativa realizzata da Loretta Pavan e dagli Amici del Quinto piano nell’ambito dell'”Ottobre Rosa”, mese della sensibilizzazione sui tumori femminili. Il giro partirà da piazza Biade alle 8, passando per i Comuni di Dueville, Sandrigo, Colceresa, Pianezze, Marostica. Al Parco della Pace sono previsti un punto ristoro e un momento di riflessione con amministratori e medici oncologici sull’importanza della prevenzione.Domenica mattina si terranno inoltre le passeggiate naturalistiche “A spasso per il Parco della Pace” con la collaborazione di Lipu Vicenza. Le visite dureranno circa due ore e saranno aperte a quattro gruppi da 30 persone con partenza alle 9 e alle 11. Per partecipare è necessaria la prenotazione (https://www.hangarpalooza.it/it/sport/a-spasso-per-il-parco-della-pace).Non mancheranno poi i convegni. Alle 10 appuntamento con la ”Colazione interattiva con Poweryouth. Vinci una formazione gratuita per diventare leader di una comunità energetica”. Alice Lazzarin e Rita Martino di Alda coinvolgeranno voci del territorio per approfondire i vantaggi e le opportunità di far parte delle comunità energetiche.

Alle 11 si terrà “Allarme Plastica. dai problemi di smaltimento dei rifiuti alle conseguenze sulla salute umana” con Claudio Lupo e a cura di GreenPeace.

Alle 15 si parlerà di “Orsi e Lupi: La Sfida Della Convivenza”: Giulia Brazzale dialogherà con Massimo Vitturi, responsabile nazionale Lav per l’area Animali Selvatici.

Alle 18 spazio al dibattito “Biodiversità: cos’è e perché è importante per il Pianeta e per noi” con Valeria Barbi, giornalista ambientale e scrittrice, e a cura di Fondazione Zoé – Zambon Open Education.A tutt’Arte, Museo d’arte sacra di Monte Berico e Plastic FreeDomenica 29 settembre, dalle 10 alle 18, si svolgerà inoltre “A tutt’Arte”: in contra’ XX Settembre tornerà la rassegna d’arte e artigianato delle botteghe di zona, con la possibilità di mangiare o fare un aperitivo sul posto. Per l’occasione saranno chiuse al traffico dalle 8 alle 22 contra’ XX Settembre, contra’ Porta Padova e il tratto di contra’ San Domenico da stradella dei Cappuccini a contra’ XX Settembre, in quest’ultimo caso ad eccezione dei residenti. Per le deviazioni delle linee degli autobus consultare il sito di Svt (https://www.svt.vi.it/).Il Museo d’arte sacra di Monte Berico proporrà per ogni domenica ecologica un ventaglio di visite guidate tematiche, concepite come itinerari esplorativi di ecologia integrale, ogni volta diversificati, ideati da Agata Keran.

Domenica 29 settembre, l’argomento delle visite guidate, programmate alle 11 e alle 17, riguarderà il messaggio simbolico dei fiori mariani “coltivati” da quasi sei secoli negli ambienti e nelle immagini del Santuario, dal chiostro conventuale al Museo d’arte sacra. In particolare, sarà l’occasione di scoprire il messaggio racchiuso nel “Paramento angelico” donato al Santuario da san Pio X nel 1908, come anche di avvicinarsi ad altri doni votivi ricchi di dettagli botanici.

Il museo sarà aperto dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: museo@monteberico.itIl ritrovo per il clean up di Plastic free sarà alle 9:30 davanti al supermercato di via Bedeschi. Da lì i volontari procederanno alla pulizia all’interno del Parco Astichello. L’evento è inserito nell’iniziativa nazionale promossa da Plastic Free “Sea and Rivers”.Maggiori informazioniPer maggiori informazioni consultare Viva, l’agenda eventi del Comune di Vicenza: https://eventi.comune.vicenza.it/Eventi/Domenica-ecologica-29-settembre-2024In caso di maltempo intenso sarà a discrezione dei singoli organizzatori valutare se mantenere o annullare i rispettivi eventi.