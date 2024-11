Torna Expo Industria: innovazione e formazione per le pmi del Nordest

Innovazione tecnologica, formazione d’eccellenza ed esperienza pratica per le aziende e le pmi del territorio. Torna in fiera a Vicenza, dal 6 al 9 novembre, Expo Industria, l’appuntamento promosso da Arroweld Italia e dedicato alle tecnologie di saldatura, antinfortunistica, utensileria, strumenti di misura e servizi alle imprese. La manifestazione, con più di 80 brand espositori presenti, andrà in scena negli spazi del Vicenza Convention Centre del quartiere fieristico di Ieg che si conferma così ancora una volta “casa dell’industria del Nordest”.«Vicenza è conosciuta a livello nazionale, e anche fuori dai confini italiani, per la profonda vocazione imprenditoriale del suo territorio – le parole dell’assessore alla cultura, al turismo e all’attrattività Ilaria Fantin -. Come amministrazione comunale, dunque, siamo più che contenti di ospitare ancora una volta l’Expo Industria: grazie all’alto numero di espositori e di realtà coinvolte, tra meeting, seminari e iniziative, si tratterà quindi di un’importante opportunità per il mondo del lavoro, Vicentino e non. L’amministrazione, inoltre, affianca Ieg nel far crescere la meeting industry a Vicenza con la consapevolezza che il turismo business è un settore importante su cui lavorare in sinergia».L’evento è stato presentato a Palazzo Trissino da Andrea Giometto, amministratore delegato di Arroweld Italia Spa, Julia Faccin, responsabile di Impatto Sostenibilità e Strategie Esg di Progesto e relatrice di due seminari sulla sostenibilità e sulle aziende benefit, e Tommaso Dal Bianco, titolare di Rischio Zero e relatore di un seminario sulla sicurezza nel lavoro. L’assessore Fantin ha dato il benvenuto dell’amministrazione comunale all’evento che su Vicenza continua a crescere, in linea con gli obiettivi di sviluppo della meeting industry previsti nel protocollo tra Comune e Ieg.Nato dalla collaborazione tra le reti di aziende presenti sul territorio, l’appuntamento mira a promuovere – con esposizione di prodotti, demo e workshop – innovazione, avanguardia tecnica e formazione in uno dei distretti produttivi più importanti d’Italia.«Expo Industria – ha spiegato Andrea Giometto, amministratore delegato di Arroweld Italia Spa – vuole essere sempre più un punto di riferimento per l’imprenditoria in cui si dà valore alle produzioni del territorio, ma si crea anche valore per il territorio. Vogliamo che le aziende possano infatti trovare risposte alle loro esigenze e nuovi stimoli attraverso soluzioni, tecnologie, momenti formativi. L’obiettivo è di far sì che Expo Industria sia una vera opportunità di sviluppo e crescita per chi espone, per chi la visita e, attraverso loro, per il nostro sistema produttivo».Tra le novità di questa terza edizione spiccano in particolare la maggior durata dell’evento – a conferma del successo di pubblico riscontrato nel 2019 e nel 2023 -, 4 postazioni per i visitatori che vorranno sperimentare le nuove tecnologie per la saldatura, e il Welducation Simulator per misurare le proprie abilità di saldatore con la realtà aumentata.Protagonisti anche quest’anno saranno inoltre i seminari, proposti e selezionati da un comitato scientifico di esperti e validati coinvolgendo i visitatori delle precedenti edizioni. In programma 18 titoli e 33 interventi con relatori del mondo universitario e imprenditoriale che spazieranno dalla Transizione 5.0 all’Intelligenza Artificiale, passando per sicurezza sul lavoro, strategie di sostenibilità, robotica, cobot, laser, manifattura additiva e altri argomenti di interesse per il tessuto produttivo del Nordest italiano.Dopo l’ottimo riscontro dello scorso anno, è stata rinnovata la scelta di proporre la contemporaneità con la fiera A&T Vicenza in programma dal 6 all’8 novembre: i visitatori di Expo Industria avranno quindi la possibilità di visitare, sempre negli spazi della fiera, anche la seconda edizione vicentina dell’evento dedicato a tecnologie innovative, intelligenza artificiale e Industria 4.0 e 5.0.L’accesso a Expo Industria è gratuito per i visitatori previa registrazione. Per maggiori informazioni, registrazione e programma dei seminari, collegarsi al sito www.expoindustria.it