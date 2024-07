“Tempus fugit” e “Notte del tango”: da domani in centro storico, Il festival “Visioni di Danza”

L’edizione 2024 prevede una serie di eventi nel cuore della città fino a venerdì 2 agosto: protagoniste otto compagnie di danza.

Si apre domani, martedì 30 luglio, con la prima nazionale “Tempus Fugit”, produzione Compagnia Naturalis Labor, il Festival “Visioni di Danza”. Una partita di pallacanestro può diventare la metafora di una storia d’amore? Lo riveleranno i danzatori Giovanni Consoli e Elisa Spina, in Piazza dei Signori alle 19 e in Piazza delle Erbe alle 20. Repliche (stessa ora, stessi luoghi): 31 luglio 1 e 2 agosto. Biglietto di cortesia un euro.

Sempre domani, ma dalle 21 a mezzanotte,nella Loggia del Capitaniato, a richiamare i tanti appassionati sarà la “Notte del Tango”: Milonga sotto le stelle sulle note delle selezioni musicali del Tdj Carlo Carcano. Ingresso milonga: intero 10 euro.

Mercoledì 31 luglio, alle 21.15, nella Loggia del Capitaniato: l’atteso evento speciale: “Bo.le.ro”, con la compagnia Arearea. Dodici danzatori, accompagnati da due musicisti, si animeranno al ritmo della circolarità del “Boléro” di Maurice Ravel. Ingresso 5 euro.

“Fragilitas-Atis”, della compagnia Déjà Donné, è il titolo dello spettacolo, in prima regionale, che da martedì 30 luglio al 2 agosto, alle 10 e alle 11.30, vedrà la danzatrice Virginia Beretta esibirsi in diversi luoghi del centro storico. Biglietto di cortesia un euro.

Giovedì 1 e venerdì 2 agosto, dalle 21.15 nella Loggia del Capitaniato e in Piazza dei Signori, chiusura della tappa vicentina del festival con le “Notti della Danza”: con tre compagnie che si esibiranno in sei diversi spettacoli, tre per ogni serata. Ingresso 10 euro.