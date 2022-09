Splendidi vicentini sul podio a Villa Cordellina: riconoscimento ai nostri campioni

Medaglie, supercoppe, scudetti: questa mattina villa Cordellina Lombardi brillava dell’oro dei campioni vicentini dello sport che la Provincia ha chiamato a raccolta per l’evento Vicentini sul Podio. Un inno allo sport, cantato a gran voce da chi lo sport lo pratica a livello agonistico arrivando al podio in competizioni di livello nazionale, europeo, mondiale.

Dalla B di Elena Bellò alla Z di Filippo Zana, l’alfabeto dei campioni vicentini è lungo. E tanti sono stati anche coloro che li hanno celebrati a nome della comunità vicentina. Il presidente Francesco Rucco e la consigliera con delega allo sport Giulia Busato per la Provincia di Vicenza, organizzatrice dell’evento, i consiglieri regionali Milena Cecchetto e Marco Zecchinato a nome della Regione Veneto, che ha patrocinato l’evento e che ha voluto presenziare anche con i saluti “a distanza” del presidente Luca Zaia e dell’assessore all’istruzione Elena Donazzan. Il direttore de Il Giornale di Vicenza Marino Smiderle, media partner dell’evento, accompagnato da Eugenio Marzotto e Paolo Mutterle della redazione sportiva. E poi tanti sindaci e assessori allo sport, che non hanno voluto mancare all’evento dedicato ai loro concittadini che hanno fatto conoscere nel mondo il nome di tanti Comuni vicentini. Il giornalista Marco Meletti ha condotto l’evento tessendo il filo di una storia e di una tradizione sportiva che nel vicentino ha radici profonde.

Vicentini sul Podio è la prima edizione di un evento che verrà ripetuto ogni anno, hanno esordito Rucco e Busato. “Un momento per ritrovarsi alla fine di una stagione sportiva e pronti per iniziarne un’altra. Per ringraziare chi dedica la propria vita allo sport, ripagato da ottimi risultati, ma anche l’occasione per valorizzare la pratica sportiva e promuoverla in particolare tra i giovani come sinonimo di benessere e salute”. Sport che veicola valori e inclusione, come ha dimostrato la presenza di rappresentanti di tutti gli sport, dal calcio al ciclismo, dal winter triathlon al motociclismo. Discipline paralimpiche comprese, grazie ai campioni italiani Alice Maule e Daniele Piran.

Questo l’elenco dei vicentini premiati:

Elena Vallortigara, salto in alto, bronzo ai campionati mondiali

Elena Bellò, corsa, bronzo negli 800 metri al Golden Gala di Roma

Thomas Ceccon, nuoto, campione mondiale

Nicolas Covatti, motociclismo speedway, campione italiano 2021

Davide Filippi, scherma, bronzo ai Giochi del Mediterraneo

Davide Ghiotto, pattinaggio, bronzo Olimpiadi

Pier Andrea Matteazzi, nuoto, campione italiano 200 e 400 misti

Alice Maule, salto in lungo, campionessa italiana paralimpica

Guido Migliozzi, golf, campione italiano nel ranking mondiale 2021

Franco Pesavento, winter triathlon e winter duathlon, campione del mondo

Daniele Piran, arco, campione italiano paralimpico

Luca Rigoldi, box, campione europeo Supergallo

Elia Sammartin, motociclismo, campione italiano supermoto 2021

Famila Basket Schio, basket, scudetto

Hockey Trissino, hockey su pista, scudetto e Coppa Europa

Football Club Arzignano Valchiampo, calcio, promosso in serie C

ASD Vicenza Calcio Femminile, calcio, Coppa Italia

Asiago Hockey 1935, hockey su ghiaccio, campioni d’Italia e vincitori Alps Hockey League

Hockey Club Valdagno Femminile, hockey su pista, titolo italiano e Coppa Italia

Rangers Pallanuoto Vicenza, pallanuoto, promosso in serie B

Assenti per gare in corso, ma egualmente destinatari di riconoscimento, Mattia Bottolo (pallavolo, campione d’Europa con la Nazionale), Eyob Faniel (maratona, bronzo alla Maratona di New York), Ossama Meslek (corsa, campione italiano nei 1.500 metri), Andrea Verona (motociclismo enduro, campione mondiale 2021-2022), Filippo Zana (ciclismo, campione italiano), Mattia Felini e Nicholas Gheno (rafting, campioni mondiali 2021).