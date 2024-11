Settebello della Scuderia Palladio Historic al Lessinia Rally

Con l’arrivo del Lessinia Rally in programma nel Veronese tra venerdì e sabato prossimi, giunge praticamente all’epilogo la lunga stagione sportiva della Scuderia Palladio Historic, pronta a farsi valere schierando sette equipaggi.

Reduci dalla recente, e brillante, partecipazione al Sanremo “Janger” ed Enrico Montemezzo saranno della partita con la loro BMW M3 Gruppo A per cercare di concludere al meglio l’annata. Sarà invece un debutto che per molti sarà anche una sorpresa, quello della nuova Porsche 911 SC del 3° Raggruppamento al volante della quale ci sarà Riccardo Bianco, affiancato da Carlo Vezzaro. Presenti sulle strade amiche i due piloti veronesi Daniele Carcereri e Ezio Franchini, entrambi con le Peugeot 205 GTI 1.9 Gruppo A: il primo navigato da Claudio Norbiato, il secondo in coppia con la moglie Gabriella Coato.

Due anche le Alfa Romeo Alfetta GTV in altrettante versioni: la “6” Gruppo 2 di Antonio Regazzo che torna a far coppia col ritrovato Andrea Ballini, mentre con la 2.0 – anch’essa Gruppo 2 – tornano in gara Matteo Cegalin e Gilberto Scalco e, a completare la compagine biancorossa in gara ci saranno il presidente Mario Mettifogo al volante dell’Autobianchi A112 Abarth, navigato come sempre da Gloria Florio.

Sette sono le prove speciali in programma per una settantina di chilometri cronometrati, tutte da corrersi nella giornata di sabato 9 novembre con partenza da Lugo di Grezzana alle 9 e arrivo alle 18 in centro a Bosco Chiesanuova.

Un appunto, infine, sul recente fine settimana che ha visto svolgersi la Ronde Halloween nella Repubblica di San Marino, gara nella quale Natascia Biancolin ha vinto la classe A5 navigando su una Peugeot 106 un pilota iscritto per un altro team.