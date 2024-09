Scuole nel Vicentino – SVT potenzia il servizio pomeridiano

SVT ha aggiornato l’offerta di corse rispetto alle necessità emerse lo scorso anno

e alla sempre maggiore adesione degli istituti scolastici alla didattica su 5 giorni.

Incentivi per i turni straordinari per far fronte alla carenza di autisti

A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico, è ben definito il programma dell’esercizio invernale 2024-2025 del trasporto pubblico locale gestito da SVT, che prevede come sempre una particolare attenzione proprio alle esigenze degli studenti.

Complessivamente nei giorni lavorativi saranno oltre 3.400 le corse quotidiane messe in campo da SVT in tutto il territorio provinciale, garantendo un servizio che sarà utilizzato quotidianamente da oltre 20 mila studenti.

Rispetto allo scorso anno, SVT ha effettuato alcuni affinamenti sulla base delle esigenze emerse nel precedente anno scolastico, ma anche dell’evoluzione avvenuta nell’organizzazione delle attività didattiche, che vede un numero sempre maggiore di istituti applicare l’orario su 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, tanto che quest’anno gli studenti con necessità di recarsi a scuola di sabato saranno circa un terzo del totale.

Le novità

Di conseguenza, SVT ha innanzitutto potenziato le corse pomeridiane nella fascia oraria intorno alle 16.00, in particolare quelle lungo le direttrici principali, così da ridurre le attese per gli studenti che hanno i rientri pomeridiani e in generale agevolare il loro ritorno a casa.

Con questo obiettivo, da una parte sono state aumentate le corse pomeridiane (+4 extraurbane, +5 urbane a Vicenza, +3 urbane a Bassano), dall’altra è stato prolungato il percorso e aggiornati gli orari di corse pomeridiane già presenti così da coprire un maggior numero di località; viceversa, è stato ridotto il numero delle corse di rinforzo previste il sabato, proprio in ragione del previsto minore utilizzo.

Tra le altre novità,a seguito di segnalazione al Comune di Noventa, per il prossimo orario scolastico saranno aumentati gli spazi di fermata al fine di garantire maggiore sicurezza nelle fasi di salita e discesa dei passeggeri.

Sempre a seguito dell’analisi delle segnalazioni dello scorso anno scolastico, sono state sistemate alcune coincidenze mancanti e tarati gli orari di arrivo su alcuni plessi scolastici.

Inoltre va ricordata anche l’apertura di nuovi depositi aree sosta autobus nelle aree di Camisano, Cogollo, Chiampo e Lonigo, al fine di ottimizzare le corse di trasferimento per inizio/fine servizio.

Tutti gli interventi sono il risultato dell’ascolto delle esigenze degli utenti e di un confronto costruttivo svolto nelle ultime settimane, come dichiara il presidente di SVT Marco Sandonà: «Abbiamo voluto condividere il dettaglio delle variazioni introdotte per rendere merito allo sforzo e al lavoro che c’è dietro ad un’organizzazione complessa come quella del trasporto pubblico locale e sottolineare l’attenzione costante che SVT pone verso le segnalazioni degli utenti e dei rappresentanti del territorio. Certamente il trasporto pubblico locale punta a garantire la massima soddisfazione ai bisogni di mobilità di tutti e non è sempre facile in un contesto culturale e sociale dove il “su misura” o la “personalizzazione” sono le logiche predominanti. Ben vengano quindi le sinergie che possono essere favorite dal dialogo fra enti, sindaci e portatori di interesse a favore di un sempre più diffuso ed efficiente utilizzo dei mezzi pubblici».