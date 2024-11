Rilevare il diabete: i segnali da non sottovalutare

La Giornata Mondiale del Diabete è un’importante occasione per sensibilizzare il pubblico su questa malattia, che in Italia colpisce milioni di persone.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

In Italia, circa 5,5 milioni di persone convivono con il diabete, il che rappresenta una sfida significativa per la salute pubblica. La maggior parte dei casi è costituita da diabete di tipo 2, spesso legato a sovrappeso e stili di vita sedentari, con una prevalenza stimata intorno al 6% della popolazione. Inoltre, si stima che circa 1,5 milioni di persone abbiano il diabete ma non siano ancora state diagnosticate.

Ogni anno si registrano migliaia di nuovi casi, anche se i dati esatti sulle incidenze recenti variano a seconda delle fonti. La spesa sanitaria per la gestione del diabete è in aumento, raggiungendo i 9,5 miliardi di euro l’anno, con un forte incremento nell’uso di farmaci innovativi ad alto costo come gli analoghi del GLP-1​. Nonostante ciò, molti ancora conoscono poco le cause, i sintomi, la diagnosi e le forme di diabete, tra cui il tipo 1 e il tipo 2.

Contrariamente a una credenza comune, il diabete non è causato dall’eccesso di zucchero nel sangue, ma questo è piuttosto una sua conseguenza. L’eccesso di zucchero può danneggiare organi come occhi, cuore e reni. Il diabete di tipo 1, che colpisce spesso bambini e adolescenti, è dovuto a un’interruzione della produzione di insulina da parte del pancreas. Il tipo 2, invece, riguarda principalmente gli adulti e deriva da una ridotta capacità dell’organismo di utilizzare l’insulina.

I sintomi variano tra i due tipi: il diabete di tipo 1 provoca stanchezza, perdita di peso e aumento della sete e della minzione nei bambini, mentre il tipo 2 può essere asintomatico. Negli adulti è quindi consigliato un esame del sangue a digiuno per una diagnosi precoce.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Per quanto riguarda la prevenzione, il diabete di tipo 1, spesso di origine genetica o autoimmune, non è prevenibile. Tuttavia, nel tipo 2, adottare uno stile di vita sano, mantenere il peso sotto controllo, seguire una dieta ricca di fibre e evitare il fumo può ridurre il rischio. Il fumo, attivo o passivo, aumenta infatti fino a tre volte la probabilità di sviluppare il diabete.

Sintomi diabete tipo 2

Il diabete di tipo 2 è spesso asintomatico nelle fasi iniziali, il che può ritardare la diagnosi. Tuttavia, alcuni sintomi possono emergere con il progredire della condizione. Ecco i principali:

Aumento della sete e secchezza della bocca – La sete persistente è uno dei segni comuni, poiché i livelli elevati di zucchero nel sangue possono causare disidratazione. Minzione frequente – Il corpo tenta di eliminare l’eccesso di glucosio attraverso l’urina, portando a minzioni frequenti, soprattutto di notte. Stanchezza e affaticamento – Lo zucchero non entra nelle cellule come dovrebbe, il che può portare a un senso continuo di stanchezza. Visione offuscata – L’eccesso di zucchero nel sangue può alterare la vista e causare episodi di visione sfocata. Guarigione lenta di tagli e ferite – Le elevate concentrazioni di glucosio possono influire sulla capacità di guarigione, rendendo più lento il processo. Infezioni frequenti – L’alterazione del sistema immunitario può portare a infezioni ricorrenti, soprattutto a livello urinario e cutaneo. Formicolio o intorpidimento delle mani e dei piedi – La neuropatia diabetica può causare sintomi di intorpidimento o formicolio agli arti.

Sintomi diabete tipo 1

Il diabete di tipo 1 è una malattia autoimmune che colpisce principalmente giovani e bambini, con sintomi che tendono a comparire rapidamente. Ecco i principali: